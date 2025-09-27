Σοβαρή υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αυλώνα, μετά την καταγγελία μητέρας ότι ο 3χρονος γιος της υπέστη βία σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν πήγε να παραλάβει το παιδί της, διαπίστωσε ότι είχε εμφανές κενό στο τριχωτό της κεφαλής και σημάδι στο χείλος.

Αρχικά, η σύζυγος του διευθυντή του σταθμού και μία δασκάλα υποστήριξαν ότι τα τραύματα προήλθαν από προσπάθεια του ίδιου να συγκρατήσει το παιδί για να μην χτυπήσει σε πόρτα, τραβώντας άθελά του τα μαλλιά του. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή αμφισβητήθηκε όταν άλλη δασκάλα ενημέρωσε τη μητέρα ότι ο διευθυντής μετέφερε τον μικρό στην κουζίνα για περίπου μισή ώρα και, όταν επέστρεψε, είχε βρεγμένο κεφάλι και αμέσως μετά εμφανίστηκε το κενό στα μαλλιά του.

Ο διευθυντής, καταθέτοντας στην αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να ηρεμήσει το παιδί επειδή δεν έτρωγε και ότι το έπιασε από τα μαλλιά την ώρα που κόντευε να πέσει από καρέκλα.

Η μητέρα κατέθεσε μήνυση και το παιδί εξετάστηκε αρχικά από παιδίατρο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων, όπου διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε βίαιη εκρίζωση τμήματος των μαλλιών του παιδιού. Ο ιδιοκτήτης του σταθμού συνελήφθη, ενώ σε δεύτερο χρόνο συνελήφθη και η σύζυγός του, καθώς φέρεται να προσπάθησε να αποκρύψει το περιστατικό δίνοντας άλλη εκδοχή για τα τραύματα.

Την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Ωρωπού, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί και να διακριβωθεί η ευθύνη των εμπλεκομένων.