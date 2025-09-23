Μία ιδιαιτέρως περίεργη ιστορία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 22/9 στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Ένας 15χρονος μαθητής έπεσε θύμα αρπαγής την ώρα που πήγαινε σχολείο.

Ένας 18χρονος και ο συνεργός του με καλυμμένα τα πρόσωπά τους τον επιβίβασαν με τη βία σε ένα βαν και αφού τον χτύπησαν του απέσπασαν 50 ευρώ.

Στη συνέχεια μάλιστα οι δύο δράστες εκβίασαν τον ανήλικο και απαίτησαν παράλληλα να τους καταβάλει εντός δύο ημερών το ποσό των 10.000 ευρώ.

Οι δύο δράστες απείλησαν το αγόρι πως εάν δεν τους έδινε τα χρήματα θα τον σκότωναν ενώ του είπαν πως κινδυνεύει η ζωή του και εάν μιλήσει στην αστυνομία.

Ο 15χρονος αποκάλυψε στους γονείς του τι συνέβη με αποτέλεσμα ο 18χρονος να συλληφθεί ενώ αναζητείται ο συνεργός του.