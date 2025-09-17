Τηλεφωνική επικοινωνία με την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε η ΕΛ.ΑΣ. μετά την πληροφορία ότι η σύζυγος του σταρ του ΝΒΑ και της εθνικής ομάδας μπάσκετ έχει δεχτεί απειλητικά μηνύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικοινωνία έγινε από αξιωματικό της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που ανέφερε ότι, εάν και εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να υποβάλει μήνυση και να ξεκινήσει προανακριτική διαδικασία.

Η Μαράια Αντετοκούνμπο πριν από λίγες ώρες γνωστοποίησε ότι δέχτηκε ένα απειλητικό μήνυμα από Τούρκο οπαδό το οποίο έγραφε: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».

Ολόκληρη η ανάρτησή της είχε ως εξής:

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιό σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!!».