Στα χέρια του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Λάμπρου Τσόγκα, βρίσκεται από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, η δικογραφία για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Την ίδια στιγμή, ο χρόνος μετρά ήδη αντίστροφα για την παραπομπή των 36 κατηγορουμένων στο ακροατήριο και την έναρξη της δίκης, η οποία αναμένεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες και καθοριστικές των τελευταίων ετών.

Για να φτάσει η υπόθεση σε αυτό το σημείο, προηγήθηκαν δυόμισι χρόνια εντατικής έρευνας από τον εφέτη ανακριτή, κατά τη διάρκεια των οποίων συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες καταθέσεις μαρτύρων, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες, συντάχθηκαν πραγματογνωμοσύνες και συλλέχθηκαν πλήθος εγγράφων.

Το μεγάλο αυτό υλικό βρίσκεται πλέον στα χέρια του εισαγγελέα, ο οποίος ήδη μελετά τη δικογραφία, προκειμένου να εισηγηθεί στην πρόεδρο Εφετών την απευθείας παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο.

Όπως αναφέρεται στο larissanet, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις ο προσδιορισμός της δίκης ενδέχεται να γίνει πριν από το τέλος του 2025.

Η διαχείριση της υπόθεσης δεν ξεκινά από το μηδέν, καθώς υπάρχει ήδη γνώση της δικογραφίας από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος ασχολείται επιμελώς με την υπόθεση. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας τόσο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας όσο και στην Εισαγγελία Εφετών.

Μια επιπλέον παράμετρος που συνδέεται με τον άμεσο προσδιορισμό της δίκης αφορά την τροποποίηση του άρθρου 309 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν. 5090/2024), η οποία καταργεί το στάδιο του Συμβουλίου Εφετών για ορισμένα κακουργήματα -μεταξύ αυτών και το άρθρο 291 περί διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, βάσει του οποίου κατηγορούνται 33 από τους 36 εμπλεκόμενους στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Χωρίς τη μεσολάβηση του Συμβουλίου Εφετών, που θα προσέθετε επιπλέον χρόνο στο στάδιο της προδικασίας, ο εισαγγελέας Εφετών, εφόσον κρίνει ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο και ότι δεν απαιτείται περαιτέρω ανακριτικό έργο, μπορεί να εισηγηθεί στον πρόεδρο Εφετών την άμεση εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η εισαγωγή μπορεί να περιλαμβάνει και τυχόν συναφή πλημμελήματα ή ήσσονος βαρύτητας αδικήματα.

Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας Εφετών καταρτίσει τη σχετική πρόταση, πριν την υποβάλει στον πρόεδρο Εφετών, έχει υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως τους διαδίκους ή τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δηλώθηκε κατά την ανάκριση και, εάν αυτή δεν υπάρχει, τουλάχιστον τηλεφωνικά, προκειμένου να λάβουν αντίγραφο της πρότασης και να ασκήσουν το δικαίωμα ακρόασης υποβάλλοντας υπόμνημα με τις απόψεις τους.

Εφόσον ο πρόεδρος Εφετών διατυπώσει σύμφωνη γνώμη για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας Εφετών εκδίδει κλητήριο θέσπισμα, κατά του οποίου δεν επιτρέπεται προσφυγή.

Με αυτά τα δεδομένα και εφόσον ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν προκύπτει ανάγκη για συμπλήρωση της ανάκρισης και υπό την προϋπόθεση ότι οι πρώην Γενικοί Γραμματείς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (περιόδου 2016-2023) εξεταστούν από το Δικαστικό Συμβούλιο μαζί με τον Κώστα Καραμανλή, η δίκη ενδέχεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου τετραμήνου του 2026.

Τα στοιχεία της δικογραφίας που αφορούν τους γενικούς γραμματείς διαβιβάστηκαν από τον εφέτη ανακριτή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, ενώ το Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να συγκροτηθεί με την έναρξη των εργασιών της Βουλής, εντός του Σεπτεμβρίου.