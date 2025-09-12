Η Μάγδα Φύσσα τοποθετήθηκε αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι αποφυλακίζεται ο Νίκος Μιχαλολιάκος, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση του για «λόγους υγείας».

Η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα από τον ναζιστή Γιώργο Ρουπακιά, δήλωσε στον ΣΚΑΪ:

«Μάλιστα. Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό μου, δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν, δεν μπορώ, είμαι πολύ οργισμένη».

Σημειώνεται, ότι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής που κρίθηκε ναζιστική εγκληματική οργάνωση αποφυλακίζεται μετά από περίπου 12 χρόνια.

Οι δικαστές είπαν «ναι» στη νέα αίτηση του αποφασίζοντας να την αποφυλάκιση του με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους. Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Χρυσής Αυγής επικαλείτο, σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτηση του, λόγους υγείας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ένα και πλέον χρόνο μετά την επιστροφή του στις φυλακές μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκιση του.

Πάλι εκτός φυλακής ο Μιχαλολιάκος

Υπενθυμίζεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο καταδικασμένος Νίκος Μιχαλολιάκος βρίσκεται εκτός φυλακής, χωρίς να έχει εκπληρώσει την ποινή του.

Πέρυσι, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής έμενε σε κέντρο αποκατάστασης λόγω προβλημάτων υγείας, που είχε επικαλεστεί ότι του δημιουργήθηκαν.

Έτσι, το περασμένο Πάσχα πήρε το δρόμο για το σπίτι του με βάση την ισχύ του Ποινικού Κώδικα του 1950, ο οποίος έχει καταργηθεί από το 2019.

Το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας όμως, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να ανατρέψει την απόφαση για υφ’ όρων απόλυση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, οπότε και συνελήφθη στο σπίτι του στην Πεύκη.