Τη δική του μάχη δίνει στη ΜΕΘ ο νεαρός που χειρουργήθηκε στο κεφάλι μετά τη σοκαριστική επίθεση που δέχτηκε προχθές το βράδυ στις 12:15 σε πάρκο στις Συκιές Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο πάρκο των Αγίων Θεοδώρων.

Ο νεαρός που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού χειρουργήθηκε στο κεφάλι και παραμένει στη ΜΕΘ για προληπτικούς λόγους και έχει πολλά θλαστικά τραύματα σε όλο τους το σώμα.

Παράλληλα ένας 18χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας (κακούργημα). Αναμένεται το τι θα υποστηρίξει στην απολογία του.

Ο «λόγος» της επίθεσης παραμένει άγνωστος ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος και η παρέα του πριν την επίθεση μιλούσαν με δύο κοπέλες και λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν οι κουκουφόροι.