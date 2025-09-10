Τη σοκαριστική επίθεση που δέχτηκε, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ο γιος του που είναι μόλις 13 ετών περιέγραψε το πρωί της Τετάρτης 10/9 ο πατέρας του. «Ήρθαν με μηχανάκια, σταμάτησαν και άρχισαν και τον χτυπούσαν» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 12:15 σε πάρκο των Αγίων Θεοδώρων.

Ο 13χρονος είχε πάει σε φίλους του στο συγκεκριμένο πάρκο που κοντά μένει η γιαγιά του και σύμφωνα με τον πατέρα του σήμερα θα μπει στο χειρουργείο γιατί έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

«Ήρθαν με μηχανάκια, σταμάτησαν και άρχισαν και τον χτυπούσαν. Είχαν σίδερα και κουκούλες. Δεν ξέρω τι έγινε, ο μικρός είναι πολύ σοβαρά. Έχω την γυναίκα μου που γέννησε και είχε προβλήματα και επειδή έχω τρία παιδιά, τον μεγάλο τον έστειλα στη γιαγιά του να τον κρατήσει μέχρι να γίνει καλά η μητέρα του. Τον στείλαμε για λίγες μέρες έτσι κι αλλιώς θα ξεκινήσουν τα σχολεία τώρα. Βγήκε μία βόλτα και έγινε αυτό το πράγμα. Χτυπούσαν και τα άλλα παιδιά, αλλά τα άλλα παιδιά ξέφυγαν, ο δικός μου δεν μπορούσε να τρέξει. Δεν τους κλέψανε γιατί ξεσηκώθηκαν και άλλα άτομα εκεί πέρα και αυτοί έφυγαν προς το αστυνομικό τμήμα. Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο πατέρας του 13χρονου μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Είναι στο Γεννηματάς το παιδί. Τώρα θα μπει στο χειρουργείο. Του λείπει κομμάτι από το κεφάλι, δεν είναι ότι απλά του άνοιξαν το κεφάλι. Δεν ξέρω αν είναι ανήλικοι ή ενήλικες», συμπλήρωσε κλείνοντας.