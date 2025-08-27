Από τον Απρίλιο του 2025, μαζί με ακόμη ένα άτομο που δεν έχει ταυτοποιηθεί, ένας 24χρονος με πολύ πλούσιο ποινικό παρελθόν, είχε θέσει υπό παρακολούθηση έναν 43χρονο επιχειρηματία με σκοπό τη ληστεία του στη μέση του δρόμου.

Τα σχέδιά του, όμως, ακυρώθηκαν το πρωινό της 26ης Αυγούστου καθώς συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας. Η επιχείρηση για τη σύλληψη του έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας, οι οποίοι τον παρακολούθησαν ενώ έφυγε από το σπίτι του με μοτοσικλέτα και τον σταμάτησαν για έλεγχο στη συμβολή των Αρκαδίου και Αθηναΐδος στη Βούλα. Εκεί διαπίστωσαν ότι μεταξύ άλλων είχε πάνω του ένα κλειδί που ανήκει σε κλεμμένο ΙΧ αυτοκίνητο και έτσι εκδόθηκε ένταλμα έρευνας και για την οικεία του.

Εκεί εντοπίστηκε χρηματικό ποσό 500 ευρώ σε μετρητά, δύο μπλούζες με το έμβλημα της ΕΛ.ΑΣ., δύο ζευγάρια γάντια εργασίας, ένα εργαλείο θραύσης κρυστάλλων κ.ά. αντικείμενα. Στην προσπάθεια του να αποφύγει τις χειροπέδες ο 24χρονος πρόβαλε αντίσταση στους αστυνομικούς, σπρώχνοντας τους με τα χέρια και τα πόδια.

Ο νεαρός είναι σεσημασμένος για διακεκριμένες κλοπές, ληστείες, πλαστογραφίες, καθώς επίσης και για τους νόμους περί ναρκωτικών και περί όπλων.