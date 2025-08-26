Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλλε δικαστήριο σε 59χρονο άνδρα, ο οποίος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία καθώς φέρεται να απείλησε τη νύφη του με μαχαίρι στη Λοκρίδα.

Του ανταποκριτή μας στη Φθιώτιδα, Lamiareport.gr

Ο 59χρονος συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου 23 Αυγούστου με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απειλής, της οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Σύμφωνα με την καταγγελία της νύφης του, ο κατηγορούμενος πήγε στο σπίτι της και χτυπούσε την πόρτα ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα με τα δύο ανήλικα παιδιά της και ανίψια του. Παράλληλα κράδαινε μαχαίρι και απειλούσε πως θα τους σκοτώσει.

«Βγες έξω να σε σφάξω και σένα και τα παιδιά σου. Θα σας πάω και τους τρεις με κάσα», φέρεται να φώναζε σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας που αναγνώσθηκε στο δικαστήριο καθώς εκείνη δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία.

Όπως υποστήριξε η ενέργεια του κουνιάδου της, της προκάλεσε τρόμο για κείνη και την ασφάλεια των παιδιών της, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 59χρονος ξέφευγε και συμπεριφερόταν επικίνδυνα. Είχε μάλιστα στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ φέρεται να έκανε και χρήση ουσιών. Κάλεσε την αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψη του δράστη.

Ενώπιον του Δικαστηρίου ο δράστης του επεισοδίου δήλωσε μετανιωμένος, υποσχόμενος ότι δε θα ξαναγίνει. Παραδέχτηκε ότι ήταν χαζομάρα του ωστόσο έδωσε ως αφορμή ότι η νύφη του κάνει κουμάντο στα λεφτά του και δεν του δίνει ούτε για καφέ, κρατώντας ακόμη και την αναπηρική του σύνταξη.