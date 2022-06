Σε μια χρονική στιγμή που η ενεργειακή κρίση και τα ελληνοτουρκικά κυριαρχούν στην επικαιρότητα, ο πρωθυπουργός θα ανοίξει σήμερα ένα κεφάλαιο το οποίο μπορεί να μοιάζει θεωρητικό, αλλά κάθε άλλο παρά αυτό είναι καθώς συνδέεται άμεσα με το μέλλον της χώρας και αποτελεί πρόβλημα για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το δημογραφικό. Το Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρεί να βάλει στην ατζέντα ένα θέμα αμιγώς κοινωνικό και με οικονομικές προεκτάσεις.

Το δημογραφικό έχει να κάνει με το σήμερα αλλά κυρίως με το αύριο της χώρας. Η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν έντονο ρυθμό μείωσης του πληθυσμού της. Η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ ακολουθώντας το πιο συντηρητικό σενάριο προβλέπει ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί το 2050 στα 8 εκατομμύρια. Ο πληθυσμός γερνάει και αυτό σημαίνει αυτόματα ότι αν επιβεβαιωθούν οι στατιστικές κανένα συνταξιοδοτικό σύστημα δεν θα είναι βιώσιμο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανοίξει σήμερα τα χαρτιά του στο συνέδριο «Δημογραφικό 2022 – Η Μεγάλη Πρόκληση» που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting και μάλιστα στον απόηχο της μεγάλης εθνικής απογραφής του 2021.

Εκεί, θα ξεδιπλώσει το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος το οποίο συνδέεται με το σύστημα υγείας, το ασφαλιστικό, την εκπαίδευση και φυσικά την οικογένεια.

Ήδη, με ένα νέο νομοσχέδιο η κυβέρνηση επιχειρεί να εκσυγχρονίσει για παράδειγμα το τοπίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με βασικούς πυλώνες την αύξηση του ορίου ηλικίας της γυναίκας στην εξωσωματική γονιμοποίηση και την νομική κατοχύρωση της κατάψυξης και κρυοσυντήρησης ωαρίων για κοινωνικούς λόγους. Ωστόσο, αυτό δεν λύνει από μόνο του το δημογραφικό.

Στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν ότι για να αυξηθούν οι γεννήσεις χρειάζονται υποδομές και δραστικές αλλαγές. Να αντιμετωπιστούν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα των δύο φύλων, την ασυμβατότητα οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και το κράτος πρόνοιας.

Το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά»

Με την κοινωνική πολιτική να βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, μια ημέρα αργότερα, αύριο Πέμπτη θα ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες άνω των 50 ετών μέσω του ΕΟΠΥΥ αλλά και προληπτικές εξετάσεις προστάτη για τον ανδρικό πληθυσμό.

Το πρόγραμμα αυτό, που φέρει το όνομα της αείμνηστης Προέδρου του ΚΙΝΑΛ, θα βοηθήσει μέσα σε μια 4ετία 900.000 γυναίκες και θα είναι ένα πρόγραμμα – πιλότος έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε προσυμπτωματικό έλεγχο.

Το πρόγραμμα αυτό θα αποτελεί άλλη μια αγαστή συνεργασία δυο υπουργείων που έκαναν θαύματα κατά την διάρκεια της πανδημίας. Του υπουργείου Υγείας και εκείνου της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι γυναίκες οι οποίες θα ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα θα ειδοποιούνται με ένα απλό SMS για το ετήσιο ραντεβού τους.

Τα επόμενα βήματα – Οι στόχοι Μητσοτάκη με ορίζοντα 4ετίας

Η πανδημία και η ανάγκη αντιμετώπισής της λειτούργησε ανασταλτικά για πολλά από τα κυβερνητικά σχέδια στον τομέα της υγείας.

Πλέον, με τον ορίζοντα να είναι πιο καθαρός, το στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επόμενη τετραετία είναι να γίνουν βήματα στον τομέα της πρόληψης – ένα από αυτά τα βήματα υλοποιείται με το προαναφερθέν πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» – στον τομέα των προτεραιοτήτων στις πολιτικές δημόσιας υγείας, στην ψυχική υγεία, στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, στην ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας και των κλινικών μελετών.

Ο φάκελος που βγήκε από το συρτάρι του πρωθυπουργού περιλαμβάνει τρεις πυλώνες μέσα από τους οποίους θα ξεδιπλωθεί σε βάθος χρόνου το πλάνο της κυβέρνησης σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα.

Μέσα από οριζόντιες πολιτικές δημόσιας υγείας, και βάζοντας προτεραιότητες οι πολίτες θα δουν για παράδειγμα να εντείνονται οι έλεγχοι κατά του καπνίσματος μέσα από τον υπάρχοντα αντικαπνιστικό νόμο, έλεγχοι οι οποίοι ατόνησαν λόγω πανδημίας. Επίσης, θα δοθεί βάρος σε παράγοντες που επιβαρύνουν το σύστημα υγείας και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στόχοι, ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ, η προτροπή σε άσκηση, ο έλεγχος του σωματικού βάρους και η ποιοτική διατροφή.

Όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα ένα μεγάλο βήμα που γίνεται ήδη είναι αυτό με τον προσωπικό γιατρό που ψηφίστηκε πρόσφατα. Το πιο δύσκολο στοίχημα όμως είναι αυτό της Δευτεροβάθμιας Φροντίδας γιατί αυτό σημαίνει εκσυγχρονισμό των υποδομών αλλά και έναν νέο νοσοκομειακό χάρτη.

Στα κυβερνητικά πλάνα είναι και η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, μέσω των οποίων οι πολίτες θα μπορούν να έχουν τον έλεγχο της υγείας τους, να αποφεύγονται οι άσκοπες σπατάλες και να υλοποιηθεί επιτέλους ο ψηφιακός φάκελος ασθενούς.

Τέλος, ένα από τα μεγαλεπήβολα σχέδια της κυβέρνησης είναι να γίνει η Ελλάδα παγκόσμιος «παίκτης» στον τομέα των κλινικών ερευνών καλλιεργώντας έτσι την αναπτυξιακή διάσταση στον παγκόσμιο επιστημονικό χάρτη με δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, με πολύ καλές αποδοχές και με την επιστροφή στην πατρίδα λαμπρών μυαλών που έφυγαν στα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης.