Ο Κώστας Σκρέκας επισκέφθηκε την Τήλο και τόνισε ότι στη περιοχή έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα υπέρ της ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα να είναι το νησί το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης στο πλανήτη.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισκέφθηκε την την Τήλο, καθώς εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό στην εκδήλωση της παρουσίασης του πρωτοποριακού προγράμματος «Just Go Zero», της Polygreen στο ακριτικό νησί.

Σύμφωνα λοιπόν με το πιλοτικό πρόγραμμα, η Τήλος πρόκειται να μετατραπεί στο πρώτο «πράσινο» νησί παγκοσμίως, με μηδενικά οικιακά απορρίμματα, ενώ ήδη έχει καταφέρει να ανακυκλώνει σε ποσοστό 86%. Μάλιστα, από τον Δεκέμβριο του 2021 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, μοιράστηκαν τσάντες και δοχεία σε όλους τους κατοίκους, οι οποίοι ξεκίνησαν να χωρίζουν τα απορρίμματά τους σε ανακυκλώσιμα, βιοαπόβλητα και μη ανακυκλώσιμα.

Επίσης, τα απορρίμματα συλλέγονται τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα από το κάθε σπίτι, με φορτηγά της εταιρείας και καταλήγουν στο «3Κ», τη σύγχρονη μονάδα ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων Polygreen, όπου γίνεται η διαλογή σε εικοσιπέντε ρεύματα, ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό καταλήγει σε επεξεργασία για ενεργειακή αξιοποίηση. Σημαντικό ρόλο παίζει η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, η οποία κατά πλειοψηφία αγκάλιασε το πρωτοποριακό εγχείρημα, το οποίο αναμένεται σύντομα να φτάσει σε ποσοστά ανακύκλωσης άνω του 90%.

Έτσι, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων του ΥΠΕΝ Μανώλη Γραφάκο, τα οφέλη του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής: