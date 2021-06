FM @NikosDendias meets w/ PM A.Kurti in Pristina – dvpts in #WesternBalkans & #Greece's readiness to assist 🇪🇺 efforts in the region reaffirmed



Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΠΘ A.Kurti- εξελίξεις στα Δ.Βαλκάνια & ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει τις 🇪🇺 προσπάθειες στην περιοχή pic.twitter.com/oihCxF1RDt