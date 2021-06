Στο νησί – πρότυπο πράσινης ανάπτυξης στην Αστυπάλαια θα βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός στέλνοντας το μήνυμα της επανεκκίνησης και της επόμενης ημέρας μετά την πανδημία και καταδεικνύοντας ότι οι πράσινες επενδύσεις είναι και φιλικές για το περιβάλλον και ικανές να προσελκύσουν νέες θέσεις εργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κηρύξει σήμερα την εκκίνηση του προγράμματος «Astypalaia 4.0» και θα ανακοινώσει τα επόμενα πράσινα ενεργειακά βήματα, καθώς η Αστυπάλαια θα αποτελέσει το νησί – «οδηγό» και για άλλα πράσινα ενεργειακά project, με επόμενο σταθμό τη Χάλκη. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τη λειτουργία της πλατφόρμας e-astypalea μέσω της οποίας κάτοικοι και επιχειρηματίες του νησιού θα μπορέσουν να πάρουν επενδύσεις για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή

Αστυπάλαια: Το φιλόδοξο project της Volkswagen

Η επένδυση «Smart & Sustainable Island» της Volkswagen στην Αστυπάλαια είχε παρουσιαστεί πρώτη φορά τον περασμένο Νοέμβριο σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του πρωθυπουργού. Στις 15:00 σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο νησί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Volkswagen AG, Dr. Herbert Diess, ενώ στις 16:15 θα παραβρεθεί στην παράδοση δωρεάς υπηρεσιακών αυτοκινήτων και φορτιστών από την Volkswagen στις τοπικές αρχές (Αστυνομία, Λιμενικό).

Στόχος του φιλόδοξου σχέδιο της Volkswagen είναι να μετατραπεί η Αστυπάλαια σε μικρογραφία του μελλοντικού ενεργειακού συστήματος της Ελλάδας. Η επένδυσή της για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης θα συνδυαστεί με Ανανεώσιμες Πηγές και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, που θα εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή αυτονομία του νησιού. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό σύστημα του νησιού, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη ολοκληρώσει μια μελέτη για την επίτευξη ποσοστού διείσδυσης των ΑΠΕ άνω του 60%. Προβλέπει την ανάπτυξη ενός υβριδικού συστήματος που θα συνδυάζει παραγωγή από ΑΠΕ -αιολική και ηλιακή- με αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες.

Η μελέτη αυτή επικαιροποιείται με γνώμονα τις νέες ενεργειακές ανάγκες για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και τις εξελίξεις στο κόστος εγκατάστασης και εξοπλισμού, και αναμένεται να είναι έτοιμη τον επόμενο μήνα. Σημειώνεται πάντως ότι η ηλεκτροκίνηση αυξάνει τις ενεργειακές ανάγκες μόνο κατά 15% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, μέγεθος που θεωρείται διαχειρίσιμο. Το επόμενο βήμα είναι η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα περιγράφει το πλαίσιο αδειοδότησης του υβριδικού συστήματος και η διεξαγωγή διαγωνισμού από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την επιλογή του αναδόχου του έργου. Η «πράσινη» παραγωγή και η αποθήκευση ενέργειας θα συνδυαστούν με τεχνολογίες έξυπνης φόρτισης για τη διαχείριση της επιπλέον ζήτησης που δημιουργείται από τα ηλεκτρικά οχήματα.

Στροφή στην ηλεκτροκίνηση

Σε σχέση με τον στόλο των αυτοκινήτων, υπολογίζεται ότι 982 ηλεκτρικά οχήματα είναι αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες για τις οποίες σήμερα απαιτούνται 1.494 συμβατικά οχήματα. Το μέγεθος του στόλου θα μειωθεί σημαντικά χάρη στην εισαγωγή νέων υπηρεσιών κινητικότητας κατά παραγγελία (on demand), όπως για παράδειγμα η κοινή χρήση αυτοκινήτων και οχημάτων μικρο-κινητικότητας (car-sharing) και υπηρεσιών μεταφοράς. Σήμερα η Volkswagen, αναμένεται να παραδώσει τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα δημόσιας χρήσης, ενώ θα παραδοθούν και δώδεκα σταθμοί φόρτισης από τον ΔΕΔΔΗΕ. Τέλος, στις 17:30, ο πρωθυπουργός θα παραβρεθεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση με θέμα «Astypalea: smart & sustainable island – Progress Report, from vision to action».