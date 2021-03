Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αύριο Δευτέρα 8 Μαρτίου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα συμμετάσχει:

Στις 10.00 το πρωί σε διαδικτυακή επικοινωνία με μαθήτριες και μαθητές επτά σχολείων από όλη την Ελλάδα με θέμα “Πως βλέπουν τον ρόλο της γυναίκας μέσα από τον περίγυρό τους. Από το σχολείο, τις παρέες τους, την οικογένειά τους”.

Στις 16:00 σε διαδικτυακή ομιλία στην εκδήλωση με θέμα “Women in the Era of the Pandemic”, που διοργανώνει το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Στις 18:00 θα μιλήσει στη Βουλή των Ελλήνων στην Κοινή ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα “Ημέρα για τα δικαιώματα των Γυναικών”.