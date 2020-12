Η Έλενα Ράπτη στη διαδικτυακή ημερίδα «Τεχνολογίες Μάθησης για την Ανάσχεση της Παρενόχλησης και της Κακοποίησης στον Αθλητισμό»

Η Έλενα Ράπτη, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, μετά από πρόσκληση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας μίλησε στην ηλεκτρονική ημερίδα με θέμα «Τεχνολογίες Μάθησης για την Ανάσχεση της Παρενόχλησης και της Κακοποίησης στον Αθλητισμό», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ HALT (Halting Harassment and Abuse in Sport Using Learning Technologies) από την Καθηγήτρια και Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Σπουδών Στέλλα Δούκα.

Το αντικείμενο του προγράμματος HALT είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της παρενόχλησης και της κακοποίησης στον αθλητισμό.

Η Έλενα Ράπτη μίλησε για την καμπάνια του Συμβουλίου της Ευρώπης «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης που συντονίζει στην Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια και για τις δεκάδες εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί με σκοπό την ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας και του χώρου του αθλητισμού. Αναφέρθηκε στην εποικοδομητική συμμετοχή της ως εμπειρογνώμονας στα προγράμματα Pro Safe Sport και Pro Safe Sport+ με περιεχόμενο την «Ασφάλεια στον Αθλητισμό» που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στα νέα επίκαιρα προγράμματα “Start to Talk” και “ Child Safeguarding in Sport” – CsiS” για την υλοποίηση νέων πολιτικών για τον αθλητισμό. Τόνισε ακόμη την ιδιαίτερη αξία της εκδήλωσης τόσο επειδή πολλές από τις περιπτώσεις παρενόχλησης έχουν καταγραφεί στο χώρο του αθλητισμού όσο και επειδή το θέμα της ημερίδας δίνει τη δυνατότητα ευρύτερης ενημέρωσης και προστασίας των παιδιών.

Η Έλενα Ράπτη κλείνοντας την ομιλία της κάλεσε όλους τους φορείς αθλητισμού να αναπτύξουν αυξημένα αντανακλαστικά όταν έχουν υποψία τέτοιων φαινομένων και να συστρατευτούν για τον αποκλεισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης από τους αθλητικούς χώρους.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Kαθηγητής κ. Νίκος Παπαϊωάννου και ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Kαθηγητής κ. Κοσμάς Χριστούλας.

Δείτε την διαδικτυακή ημερίδα εδώ.