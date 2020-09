Προκλήσεις της Τουρκίας με νέες Navtex: Στρατιωτική άσκηση απέναντι από Ρόδο και Καστελόριζο

Νέες προκλήσεις της Τουρκίας η οποία εξέδωσε δύο νέες Navtex. Η μία αφορά στρατιωτική άσκηση απέναντι από Ρόδο και Καστελόριζο, αλλά και περιοχή νοτιοδυτικά της Κύπρου.

Σύμφωνα με την EΡΤ η πρώτη Navtex αφορά την παράταση των εργασιών του Yavuz το οποίο θα κάνει γεωτρήσεις έως και τις 12 Οκτωβρίου. Δεσμεύεται η περιοχή ΝΔ των ακτών της Κύπρου.

H Navtex για την Κύπρο

TURNHOS N/W : 1156/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY EXTENDED UNTIL 122059Z OCT 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z OCT 20.

Επιπλέον, η δεύτερη Navtex από την Άγκυρα αφορά στρατιωτική άσκηση απέναντι από τη Ρόδο και το Καστελόριζο.

Η Navtex απέναντι από Ρόδο και Καστελόριζο

TURNHOS N/W : 1155/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 17 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 171400Z SEP 20.