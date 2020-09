Ελληνοτουρκικά: Η Τουρκία ζητά με αντι-NAVTEX την αποστρατικοποίηση της Χίου

Μπορεί το Oruc Reis να επέστρεψε στο λιμάνι της Αττάλειας, ωστόσο το βράδυ της Δευτέρας, η Τουρκία εξέδωσε αντι-Navtex από τον Σταθμό της Σμύρνης, με την οποία ζητά την αποστρατικοποίηση του νησιού της Χίου.

Σύμφωνα με την τουρκική αντι-Navtex, παραβιάζεται η Συνθήκη της Λωζάνης, την οποία ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει αμφισβητήσει με δημόσιες τοποθετήσεις του.

Μετά το Καστελόριζο και την Ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα φέρεται να επαναφέρει την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, εστιάζοντας στην παρούσα φάση στη Χίο, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Να σημειωθεί ότι ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, είχε θέσει ανοιχτά θέμα αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών.

Αναλυτικά όσα γράφει:

TURNHOS N/W : 1149/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA08-206/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 160001Z SEP 20.

Το μήνυμα Ακάρ στα ελληνικά μέσω Anadolu: Μη γίνετε μεζές στην επιχείρηση του Μακρόν

Στα ελληνικά δημοσιεύει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μέρος της συνέντευξης του Τούρκου υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ για την Ελλάδα και τη Γαλλία.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει μεζές στην προσπάθεια-επιχείρηση του Μακρόν που αποσκοπεί στο να αποκαταστήσει την εικόνα του στο εσωτερικό της χώρας», αναφέρεται στο μήνυμα του Χουλουσί Ακάρ.

To απόσπασμα με ελληνικούς υπότιτλους…

"Η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει μεζές στην προσπάθεια-επιχείρηση του Μακρόν που αποσκοπεί στο να αποκαταστήσει την εικόνα του στο εσωτερικό της χώρας" Χουλουσί Ακάρ Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ερωτηθείς από το ΑΑ για θέματα της επικαιρότητας απάντησε από το Κας της Αντάλειας pic.twitter.com/L8OH1L076b — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 14, 2020

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε χθες ότι η επιστροφή του ερευνητικού σκάφους Ουρούτς Ρέις στα νότια παράλια της χώρας δεν σημαίνει ότι η Άγκυρα εγκαταλείπει τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, ο Ακάρ είπε ότι η επιστροφή του πλοίου έγινε στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εργασιών του.

Ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για την επίσκεψη που πραγματοποίησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Καστελόριζο για την 77η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού, «λες και δεν υπήρχε κανένα άλλο νησί για τον εορτασμό», όπως είπε. «Ασφαλώς μας ενοχλεί αυτό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο Ακάρ κάλεσε επίσης την Ελλάδα να σταματήσει την «προκλητική συμπεριφορά» της που αυξάνει την ένταση στην περιοχή και είπε ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να «ξελογιάζονται» από τις πρωτοβουλίες του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Ταυτόχρονα όμως, ζήτησε να ξεκινήσει διάλογος για την Ανατολική Μεσόγειο «το συντομότερο δυνατόν», λέγοντας ότι η Άγκυρα θέλει την επίτευξη πολιτικών λύσεων μέσω ειρηνικών μεθόδων.

Υποστήριξε επίσης ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες, στρατιωτικοποιώντας 18 νησιά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να κλιμακώνεται η ένταση και να σαμποτάρεται ο διάλογος.