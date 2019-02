Συλλυπητήρια Κατρούγκαλου για το αιματηρό τροχαίο στα Σκόπια

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Νίκολα Ντιμιτρόφ είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, μετά το δυστύχημα που έκοψε το νήμα της ζωής 14 ανθρώπων.

Ο κ. Κατρούγκαλος εξέφρασε τα συλλυπήτηρια του και τη συμπαράστασή του στις δύσκολες αυτές ώρες για τη γειτονική χώρα.

Με σημερινή ανάρτησή του στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στον αυτoκινητόδρομο Σκοπίων-Τετόβου, καθώς και τα ειλικρινή συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη προς τον λαό και την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο Σκοπίων-Τετόβου. Οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες των θυμάτων και τους οικείους τους. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη στον λαό και την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας» αναφέρει στην ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Deeply saddened by tragic road accident on the Skopje-Tetovo highway. Our thoughts go out to the victims’ families & loved ones. We extend our sincere condolences and solidarity to the people & the government of North Macedonia @Dimitrov_Nikola

