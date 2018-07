Καμμένος στο BBC: Η παράνομη δόμηση στο Μάτι είναι έγκλημα από το παρελθόν

Η παράνομη δόμηση ήταν ένας από τους παράγοντες που συνεισέφεραν στην τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς στην ανατολική Αττική, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος, μιλώντας στο BBC.

Όπως τόνισε, η κατασκευή σπιτιών μέσα σε δασώδεις περιοχές ήταν ένα «έγκλημα» που είχε ως αποτέλεσμα να μπλοκάρουν οι οδοί διαφυγής.

«Αυτό είναι ένα έγκλημα από το παρελθόν», υποστήριξε, προσθέτοντας: «Αυτή η ακτή της Αθήνας, όλα αυτά τα ακίνητα, η πλειοψηφία τους είναι χωρίς άδεια, και έχουν κάνει κατάληψη στην ακτή χωρίς κανόνες».

Σημειώνεται ότι ο Πάνος Καμμένος επισκέφθηκε σήμερα το Μάτι, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με διαμαρτυρίες από κατοίκους που επέρριψαν τις ευθύνες για την τραγωδία στην ολιγωρία της κυβέρνησης.

«Μας αφήσατε μόνους μας, δεν υπήρχε κανείς», του είπε ένας πολίτη. «Δεν μας έμεινε τίποτα, καήκαμε», συμπλήρωσε με δάκρυα στα μάτια μία κοπέλα και συνέχισε:

«Μας είπαν "βουτήξτε να σωθείτε". Πώς να βουτήξουν οι ηλικιωμένοι; Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν καν να μπουν στη θάλασσα».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε: «Θα ανοίξουμε τους δρόμους προς τη θάλασσα. Ήταν εδώ οι βάρκες, οι βατραχάνθρωποι, το λιμενικό...», είπε ο κ. Καμμένος.

«Είναι δύσκολες στιγμές. Τι να πω σε αυτό το παιδί που έχασε τον φίλο της τον Πάρη; Δεν είναι ψέμματα παιδιά. Δεν είναι πολιτικά εδώ. Εδώ πρέπει να σώσουμε την κατάσταση», ανέφερε ένας κάτοικος.

“No one came...there was no plan...there was no protection...nothing ... people were left swimming for hours without help”

Survivors of the #Greek #WildFire disaster remonstrate with the Greek Defence Minister Panos #Kammenos, as he arrives in #Mati, the worst hit area. pic.twitter.com/zmoSwQq4O1

— Gavin Lee (@GavinLeeBBC) 26 Ιουλίου 2018