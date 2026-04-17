Χρησιμοποιώντας τη φράση «ψεύτες, σβήστε», ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για δικογραφία που τον αφορά σχετικά με την περίοδο της πανδημίας, δημοσιεύοντας μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πραγματικό περιεχόμενό της.

Ειδικότερα, ο κ. Πλεύρης έφερε στο φως της δημοσιότητας απόσπασμα της δικογραφίας που έφτασε στη Βουλή, η οποία, όπως φαίνεται από τα έγγραφα, αφορά μήνυση εις βάρος του για υπηρεσιακό ζήτημα, την περίοδο που κατείχε το θώκο του Υπουργού Υγείας. Τότε, υπάλληλος του υπουργείου κατέθεσε μήνυση προς τον υπουργό επειδή δεν άσκησε ποινική δίωξη σε άλλον υπάλληλο, όπως μαρτυρούν και τα έγγραφα που δημοσιεύει, διαψεύδοντας έτσι δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κατηγορία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την περίοδο της Covid-19.

Όπως γράφει ο κ. Πλεύρης:

«Η διαβίβαση της δικογραφίας που είναι από την εισαγγελία πρωτοδικών και το σκέλος που με αφορά και προκύπτει ότι υπάλληλος με κατηγορεί γιατί δεν έκανα πειθαρχική δίωξη σε άλλον υπάλληλο. Καμία κατηγορία από Ευρωπαία Εισαγγελία, καμία κατηγορία για πανδημία. Ψεύτες, σβήστε».