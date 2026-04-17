Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:00 η κρίσιμη συνάντηση με εκπροσώπους του κτηνοτροφικού και παραγωγικού τομέα της Λέσβου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βγαίνοντας από το υπουργείο, ο νέος υπουργός, Μαργαρίτης Σχοινάς είπε: «Καλησπέρα. Αντιλαμβάνομαι τα θέματα και την αγωνία και τη συμμερίζομαι. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, θα ενημερωθείτε αναλυτικά, θα σας τα πουν και οι συμμετέχοντες».

«Ήρθαμε εδώ και περιμένουμε να βρεθεί άμεσα, σήμερα, μια λύση από το Υπουργείο, διότι αυτή τη στιγμή το νησί κυριολεκτικά είναι με τη θηλιά στο λαιμό. Η οικονομία του τινάζεται στον αέρα. Η ασθένεια του αφθώδους πυρετού που έχει προσβάλλει τα ζώα μας έχει εγκλωβίσει κυριολεκτικά οικονομικά και σήμερα οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε λύση πριν φύγουμε πίσω» δήλωσε ο Θεμιστοκλής Καμμένος, κτηνοτρόφος – αυτοδιοικητικός, και μέλος της αντιπροσωπείας.

Την άμεση ενίσχυση των πληγέντων κτηνοτρόφων και αγροτών έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα ο Κώστας Μουτζούρης, περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

«Νομίζω ότι ο κύριος Υπουργός θα ανακοινώσει τι προέκυψε. Εγώ αυτό που έχω να πω ότι ήταν μια σύσκεψη ευρεία, όπου συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ζητήθηκε να αποζημιωθούν όλοι και με ταχείς ρυθμούς, όχι με τους ρυθμούς του Δημοσίου. Ζητήθηκε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες και όσον αφορά τα αποτελέσματα πιστεύω ο κύριος Υπουργός ανέλαβε να ενημερώσει. Εγώ είμαι με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. […] Έχω στείλει έγγραφο να ανοίξει το λιμάνι γιατί δεν κατανοώ το λόγο που δεν ανοίγει για προϊόντα τα οποία ήταν και προ του αφθώδους» σημείωσε αρχικά ενώ ερωτηθείς για τα αδιάθετα προϊόντα τόνισε:

«Αυτό είναι ένα πρόβλημα της Λέσβου, δεδομένου ότι το 70% της οικονομικής ζωής του νησιού είναι η κτηνοτροφία και είμαστε κοντά στους κτηνοτρόφους. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημά τους. Θέλουμε να ενισχυθούν άμεσα».

Κλείνοντας, ο κ. Μουτζούρης χαρακτήρισε ως θετικό το γεγονός ότι ο νέος υπουργός, Μαργαρίτης Σχοινάς, συγκάλεσε άμεσα αυτή τη συνάντηση και δήλωσε ότι έχει σκοπό να επισκεφθεί τη Λέσβο.