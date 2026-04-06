«Δεν φοβήθηκα ποτέ. Δεν πρόκειται να φοβηθώ και τώρα», αναφέρει σε ανάρτησή της η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινή Αραμπατζή, μετά το πρωινό ανώνυμο τηλεφώνημα στο πολιτικό γραφείο της στις Σέρρες για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, το οποίο αποδείχθηκε φάρσα.

«Η σημερινή απόπειρα τρομοκράτησής μου με τηλεφώνημα για δήθεν τοποθέτηση βόμβας στο πολιτικό μου γραφείο, στις Σέρρες, είναι μια πράξη εκφοβισμού, που στοχεύει ευθέως στη δημοκρατική λειτουργία και στην ελεύθερη έκφραση. Όσοι νομίζουν ότι με τέτοιες μεθόδους μπορούν να τρομοκρατήσουν, να φιμώσουν ή να επηρεάσουν τη στάση μου απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη, απλώς απατώνται», τονίζει η βουλευτής στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται και δεν τρομοκρατείται. Η Αλήθεια δεν απειλείται. Η Αλήθεια επιβεβαιώνεται. Η δικαιοσύνη θα δώσει την ηχηρή απάντηση σε κάθε προσπάθεια σπίλωσης και συκοφάντησης», καταλήγει η Φωτεινή Αραμπατζή.