Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές των Σερρών σήμερα το πρωί, έπειτα από ανώνυμο τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πολιτικό γραφείο της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινής Αραμπατζή, σύμφωνα με το lionnews.

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 9:15 το πρωί, όταν άγνωστος κάλεσε με απόκρυψη αριθμού στο γραφείο της βουλευτή. Το τηλεφώνημα απάντησε συνεργάτης της κυρίας Αραμπατζή, ο οποίος άκουσε τον δράστη να προειδοποιεί για την ύπαρξη βόμβας, γεγονός που σήμανε την άμεση εκκένωση του κτιρίου και την κινητοποίηση της αστυνομίας.

Στο σημείο έφτασαν ταχύτατα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να προχωρούν στον αποκλεισμό του χώρου για την ασφάλεια των πολιτών και των περιοίκων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη της Κρατικής Ασφάλειας, αστυνομικοί της Δημόσιας Ασφάλειας και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών που ερευνά εξονυχιστικά κάθε γωνιά του γραφείου.