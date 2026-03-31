Ο Γιώργος Βασιλειάδης, πρώην Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, αποκάλυψε τα επόμενα βήματα του πρώην πρωθυπουργού.

Σε συνέντευξη που έδωσε στον Αθήνα 9,84 δήλωσε: «Μπορείτε να δείτε κάτι διαφορετικό; Είναι προϋπόθεση να διαλυθεί η Νέα Αριστερά κι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα είναι να βάλουμε το συμφέρον των πολλών πάνω από τις προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός».

«Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πότε θα ανακοινωθεί ένας νέος κομματικός σχηματισμός, αλλά αν μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι υπάρχει ένα καλύτερο αύριο», είπε και πρόσθεσε πως «το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσουμε να σηκώσουμε από τον καναπέ τους Έλληνες οι οποίοι έχουν παραιτηθεί και έχουν συμβιβαστεί με την γκρίζα πραγματικότητα και με τις χαμηλές προσδοκίες. Να μπορέσουμε να τους πείσουμε ότι υπάρχει αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση, μακριά από συσχετισμούς και συνεδριακές διευθετήσεις».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «δεν ενδιαφέρει κανέναν η μάχη για την δεύτερη ή την τρίτη θέση. Το μόνο που επιθυμούν οι πολίτες είναι να αλλάξει η ζωή τους και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αλλαγή κυβέρνησης, νομίζω την κρίσιμη στιγμή ο λαός θα πάρει θέση και θα δώσει την απάντησή του».

Όσον αφορά τα σενάρια για συνεργασίες, ο Γιώργος Βασιλειάδης είπε: «Οι κομματικοί σχηματισμοί έχουν ξεπεράσει τα όριά τους. Έχουν μείνει κουφάρια που αναπαράγουν μηχανισμούς, μακριά από την κοινωνία… Το ζήτημα δεν είναι με ποιους θα συνεργαστείς, αλλά τι πολιτικές θα εφαρμόσεις. Αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση επί της ουσίας λειτουργεί έχοντας ως εφεδρεία τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτό. Όλα θα κριθούν στην πράξη».

«Έχουμε μια κυβέρνηση που καταρρέει και έναν πάλαι ποτέ κραταιό ΣΥΡΙΖΑ που επίσης έχει καταρρεύσει, χωρίς κανείς να καρπώνεται τη δύναμή του ενώ συνολικά η προοδευτική αντιπολίτευση κινείται σε χαμηλές πτήσεις. Αυτό δείχνει ότι οι υπάρχοντες μηχανισμοί έχουν κλείσει τον κύκλο τους και απαιτείται ανασύνθεση των δυνάμεων, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς μάχες μηχανισμών, που είναι αδιάφορες για την κοινωνία. Όποιος δεν θέλει να κουβεντιάσει πολιτικά και να δεσμευτεί σε μια κοινή πορεία, βρίσκει απλώς δικαιολογίες ή ψάχνει φανταστικούς εχθρούς μέσα στο μικρόκοσμό του, τον οποίο τον έχει απορρίψει η ίδια κοινωνία. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να περιμένει, χρειάζεται άμεσα προοδευτικές λύσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η γενικότερη προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Οφείλουμε να ακούσουμε την κοινωνία και να της δώσουμε ελπίδα. Να δείξουμε στην κοινωνία ότι υπάρχει εναλλακτική λύση», δήλωσε μεταξύ άλλων.