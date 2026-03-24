Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου παρακολούθησε το πρωί την μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου. Η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε αμέσως μετά: «Με μεγάλη χαρά παρακολούθησα την παρέλαση των παιδιών μας, που είναι η περηφάνια μας, είναι η ελπίδα και η δύναμη αυτού του τόπου.

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου μας θυμίζει και μας διαβεβαιώνει ότι και οι πιο σκληρές απολυταρχίες και οι πιο αδίστακτες εξουσίες μπορούν να ανατραπούν, αρκεί να το θελήσει ο λαός και η κοινωνία. Η 25η Μαρτίου είναι μία πάρα πολύ σημαντική ημέρα για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Είναι μία πολύ σημαντική ημέρα για την ανθρωπότητα, γιατί έχει ως πρωταρχική αξία την ελευθερία του ανθρώπου. Σε μία εποχή όπου παλεύουμε για να αποκαταστήσουμε δικαιώματα και ελευθερίες, η Εθνική μας Επέτειος, η Επέτειος της 25ης Μαρτίου, μας γεμίζει με την αυτοπεποίθηση ότι στο τέλος το Δίκαιο, η Ελευθερία, οι άνθρωποι, οι λαοί θα νικήσουν».