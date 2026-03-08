Τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σχολίασε το πρωί της Κυριακής 8/3 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. «Ήταν σημαντική η απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να στείλει τις φρεγάτες Κίμων και Ψαρά στην Κύπρο, θωρακίζοντάς την» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο ανέφερε πως καμία χώρα δεν μένει ανεπηρέαστη από τον πόλεμο, ενώ διαβεβαίωσε ότι η χώρα μας έχει ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες.

«Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από ένα παρατεταμένο πόλεμο. Είναι καθοριστικής σημασίας για μια χώρα να έχει τη δημοσιονομική και την πολιτική σταθερότητα και την αποτρεπτική δύναμη. Όσον αφορά τα αποθέματα, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τουλάχιστον 90 ημερών και παραπάνω. Άρα στο θέμα του εφοδιασμού δεν υπάρχει κάποια ανησυχία».

«Κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση η επίθεση σε ελληνικό και κυπριακό έδαφος»

«Ο πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που διασφάλισε και θωράκισε την άμυνα της Κύπρου. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και τη συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο. Έχουμε και τη βοήθεια στη Βουλγαρία από τη βόρεια Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί κοστίζουν πολλά χρήματα. Για πρώτη φορά βλέπει ο Έλληνας πολίτης οι θυσίες του να πιάνουν τόπο».

«Κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση είναι η επίθεση σε ελληνικό και κυπριακό έδαφος», σημείωσε ο υπουργός.

Σχετικά με την κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του στην Κοζάνη, ο κος Παπασταύρου χαρακτήρισε ανακριβείς τις δηλώσεις του σχετικά με τις τιμές του ρεύματος.

«Ένας τέως εκλεγμένος πρωθυπουργός, σχολιάζει άκρως υποτιμητικά, με τοξικότητα, τον δύο φορές εκλεγμένο πρωθυπουργό. Δηλαδή, ξαναγυρνάμε στην ρητορική του “ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο”», είπε ο κ. Παπασταύρου.

Αναφερόμενος στα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, είπε ότι τα μόνα στοιχεία που μπορεί να επικαλείται κάποιος, είναι αυτά της Eurostat, τα οποία κατέθεσε και ο πρωθυπουργός στη Βουλή και σύμφωνα με τα οποία, είμαστε κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στις τιμές: «Είναι αυτό αρκετό; Όχι. Δεν είναι. Θέλουμε να έχουμε το φθηνότερο δυνατό ρεύμα», διευκρίνισε ο υπουργός.

Όσον αφορά την συμφωνία με την Chevron, ο κος Παπασταύρου τόνισε τη σημασία αυτής της κίνησης για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ειδικά σε περίοδο κρίσης. Ακόμη, διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος πιθανής εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, σημειώνοντας πως η Ελλάδα δεν δίνει λευκή επιταγή σε κανέναν.

«Σε 12 μήνες από τώρα στο Ιόνιο θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από μισό αιώνα. Μετά από μισό αιώνα θα ξαναέχουμε ερευνητική γεώτρηση. Στην περίπτωση της Chevron, γι’ αυτό προσπαθούμε να τελειώσει γρήγορα, ήδη από το δεύτερο μισό του 2026, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο και μετά θα ξεκινήσουν οι γεωφυσικές και οι σεισμικές μελέτες. Είναι ένας πλούτος της πατρίδας μας. Το μήνυμα που παίρνουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι όσο το δυνατόν πιο αυτόνομος είσαι, όσο το λιγότερο στηρίζεσαι στους άλλους, τόσο πιο ισχυρός είσαι», είπε.