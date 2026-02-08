Σε μία πολύ σημαντική αλλά και σοβαρή επισήμανση προέβη η Ελένη Σπανοπούλου, δημοσιογράφος, συνδικαλίστρια και νυν στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας, στο διήμερο συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Σε μία αποστροφή του λόγου της, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της προς τους συνέδρους, η κ. Σπανοπούλου, που έχει διατελέσει επί σειρά ετών αρθρογράφος της «Αυγής» και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ/ΠΣ, ανέφερε: «Οι δημοκράτες του προοδευτικού Κέντρου της Ελλάδας πρέπει να μπουν στη Βουλή, για να ακούγεται η φωνή μας. Αυτό όμως, δεν είναι μειονέκτημα, είναι πιστοποιητικό ανεξαρτησίας. Το ότι δεν έχουμε μαύρα ταμεία. “Λέγε με Κουμουνδούρου”. Το ακούσατε; Κάποιος τολμάει να το πει. Το είπε πρώτος ο Κασσελάκης, το λέω σήμερα εγώ. Μετά λόγου γνώσεως. Τα μαύρα ταμεία. Δεν υπάρχουν στο Κίνημα Δημοκρατίας».

Το συγκεκριμένο απόσπασμα στο 3:58:30:

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κ. Σπανοπούλου, είχε επιτεθεί στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και κατά τις μέρες του επεισοδιακού συνεδρίου τον Νοέμβριο του 2024, που οδήγησε το κόμμα στη διάσπαση και στην -ουσιαστικά- εκδίωξη Κασσελάκη, καταγγέλοντας προβοκάτσιες, σταλινικές πρακτικές και μεθόδους KGB, αναφερόμενη στη στάση των «87».