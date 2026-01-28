Μέσα σε ένα περιβάλλον αδιάκοπου θρήνου με τη μια τραγωδία να διαδέχεται την άλλη, καθώς μετά το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα είχαμε την απώλεια επτά νέων ανθρώπων, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, σε τροχαίο στη Ρουμανία, η κυβέρνηση κλείνει το ένα μέτωπο μετά το άλλο. Παράλληλα, αντιμετωπίζει τους πολιτικούς της αντιπάλους που σε πολλές περιπτώσεις κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση χρησιμοποιώντας στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η εντολή που έχει δοθεί σε όλα τα κυβερνητικά στελέχη είναι να μην μένει τίποτα αναπάντητο.

Για παράδειγμα, στο θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, εκτός από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για να αντιμετωπιστεί η κρίση στον χώρο της κτηνοτροφίας με ορίζοντα τριμήνου και με την ύπαρξη περισσότερων κτηνιάτρων στο πεδίο, υπογραμμίστηκε ότι η αυστηρή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκρίζωση της ζωονόσου, ενώ αντίθετα, τυχόν μαζικός εμβολιασμός θα επιβάρυνε την κατάσταση σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας, καθώς ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού, με δεδομένο ότι τα υφιστάμενα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και η ευλογιά είναι νόσος με ισχυρό παθογόνο δυναμικό.

Ταυτόχρονα, δεν έμεινε ασχολίαστη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τα εμβόλια της ευλογιάς. «Είναι εκτός επιστημονικής πραγματικότητας», τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη και επισήμαιναν ότι «Αυτή η λογική, με την ίδια ακριβώς ρητορική, χρησιμοποιούνταν από τους αντιεμβολιαστές κατά την περίοδο έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού. Πανομοιότυπες εκφράσεις χρησιμοποιούνται από αυτούς που είναι υπέρ του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων, χωρίς όμως τεκμηρίωση».

Απαντώντας και στις καταγγελίες αλλά και τα εντελώς λανθασμένα στοιχεία για τα εργατικά δυστυχήματα και τους ελέγχους που αφορούν την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα, κυβερνητικά στελέχη παρέθεσαν στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης:

Η Επιθεώρηση Εργασίας, συνολικά το 2025, πραγματοποίησε πάνω από 31.000 ελέγχους για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, περισσότερους κατά 9,3% σε σχέση με το 2024 και κατά 35% σε σύγκριση με το 2019.

Όπως υπογράμμιζαν, για την συγκεκριμένη επιχείρηση προφανώς θα δοθούν απαντήσεις. Δεδομένου του γεγονότος ότι έχασαν τη ζωή τους πέντε συνάνθρωποί μας, αυτεπαγγέλτως η κατά τόπον Εισαγγελία θα διατάξει -αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει- έρευνα για όλες τις πτυχές του δυστυχήματος, για όλες τις τυχόν ποινικές ευθύνες, που όλα, προφανώς, θα διερευνηθούν.

«Από την αντιπολίτευση ακούστηκαν πέντε διαφορετικοί αριθμοί για θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που είχαν να κάνουν με το 2024»

«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης φωνάζουν», έλεγαν, «αλλά δυστυχώς στο παρελθόν δεν είχαν πάρει κανένα μέτρο, δεν είχαν ασχοληθεί με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, π.χ. δεν είχαν σταματήσει, δεν είχαν κάνει παύση εργασιών στη θερμική καταπόνηση όταν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες».

Και πρόσθεταν ότι από την αντιπολίτευση ακούστηκαν πέντε διαφορετικοί αριθμοί για θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που είχαν να κάνουν με το 2024.

«Δυστυχώς», σημείωναν, «αναπαράγονται οι αριθμοί με μια ευκολία. Ωστόσο, οι αριθμοί των πραγματικών εργατικών ατυχημάτων δημοσιεύονται από την ανεξάρτητη αρχή Επιθεώρηση Εργασίας κάθε χρόνο στην ετήσια έκθεση, η οποία δημοσιεύεται και στη Βουλή. Αυτή είναι η μόνη διαδικασία. Το 2024 είχαμε 48 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και όχι 201. Το 2021 είχαμε 46, το 2022 επίσης 46, το 2023 ήταν 47, το 2024 είχαμε 48 και λιγότερα το 2025».

Και κατέληγαν λέγοντας: «Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν τα λιγότερα θανατηφόρα ατυχήματα σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής που αφορούν το έτος 2023 και τα οποία δημοσιοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2025, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 3 χωρών της ΕΕ με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους».