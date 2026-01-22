Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από τις πληγείσες, λόγω της χθεσινής πλημμύρας, περιοχές της Άνω Γλυφάδας, ανέφερε «Η κυβέρνηση έχει σοβαρότατες ευθύνες, διότι δεν επενδύει στην πρόληψη και τρέχει εκ των υστέρων να καλύψει τα προβλήματα. Το ζήσαμε και χθες με την πλημμύρα. Πέρα από τα μηνύματα Πολιτικής Προστασίας, χρειάζεται να υπάρχει πρόληψη. Η ζωή, η ασφάλεια, η ανάπτυξη απαιτούν πολιτικές»,

Ο Σωκράτης Φάμελλος συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής και ενημερώθηκε από τον δήμαρχο της πόλης, Γιώργο Παπανικολάου για τα έργα αποκατάστασης, αλλά και πρόληψης που πρέπει να υλοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα φέρει το θέμα και στη Βουλή.

Στην δήλωσή του υπογράμμισε την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης των προβλημάτων που προέκυψαν από τη νεροποντή και εξήγησε: «Πρώτα απ’ όλα της αποκατάστασης της λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας και των αποζημιώσεων, αλλά κυρίως για να αναδείξουμε το μεγάλο ζήτημα της πρόληψης και της ανάγκης να έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία. Στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού χρειάζεται να υπάρχει ένα μεγάλο, αντιδιαβρωτικό, αντιπλημμυρικό έργο, μαζί με έλεγχο των απορρίψεων και περιβαλλοντικό έλεγχο, κάτι που απαιτεί ισχυρή Πολιτεία. Η χώρα μας καταδικάστηκε ήδη επί Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτή την καθυστέρηση.

Γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021.

Ενώ ευθύνεται και με την απένταξη αρκετών αντιπλημμυρικών έργων, από το Ταμείο Ανάκαμψης σε άλλες περιοχές της χώρας. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία».

Γενικεύοντας ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε: «Δεν υπάρχει όμως ποιότητα ζωής, ασφάλεια και ανάπτυξη χωρίς έργα υποδομής και μια ισχυρή Πολιτεία. Δεν μπορεί με κατάργηση της Κεντρικής Υπηρεσίας (Ειδικής Γραμματείας) Υδάτων, με ιδιωτικοποίηση του νερού, με σοβαρότατη αμέλεια στην πρόληψη και στα έργα περιβάλλοντος, να μιλάμε για ανάπτυξη. Και να επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης: ισχυρή Πολιτεία ή τα καρτέλ τα οποία υποστηρίζει; Εμείς την πρόταση αυτή την κάνουμε δημόσια και θα γίνει και κοινοβουλευτικός έλεγχος».

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς, ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου και μέλος της ΠΓ Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη των τοπικών οργανώσεων.