Για το θέμα της ευλογιάς των προβάτων ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η απάντηση που έδωσε ήταν η εξής:

«Να δείτε και να ψάξετε τι γράφτηκε από δήθεν έγκυρα ρεπορτάζ που δήθεν ξεμπρόστιαζαν την Ελλάδα. Θα δείτε ότι είναι ένα μοτίβο όπως με τα ξυλόλια από κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου που δικαιώνει τη στάση μας. Έχουμε ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο και μια σειρά από επιχειρήματα που δείχνουν ότι ο εμβολιασμός θα θέσει σε κίνδυνο εξαγωγές όπως η φέτα. Κάποιοι συμπεριφέρονται ως έμποροι ψεμάτων και αναρωτιέμαι θα απολογηθούν για τα ψέματά τους;».

Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) χαρακτηρίζει ψευδές το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια», σχολιάζοντας τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα και υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυστηρή εφαρμογή των μέτρων κανένα εργαλείο δεν μπορεί να αποδώσει.

Όπως είχε επισημανθεί, για την εκρίζωση της ζωονόσου η μόνη υπεύθυνη στρατηγική είναι η πιστή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων, γεγονός που προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες έως την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό.