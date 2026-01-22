«Η Ελλάδα έχει στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα είναι οργανικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραδοσιακή σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού αρχίζει να αλλάζει, μακάρι να επανασυγκολληθούν τα κομμάτια, αλλά θα είναι δύσκολο. Αυτό κάνει πιο δύσκολο το σταυρόλεξο της εξωτερικής μας πολιτικής, υπογραμμίζει την ανάγκη να είμαστε πολύ προσεκτικοί και υπενθυμίζει την προστιθέμενη αξία μιας σοβαρής και αποτελεσματικής κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, αλλά σίγουρα στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα».

Αυτά επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αναφορικά με τις διεθνείς εξελίξεις και τη σχέση της ΕΕ με τις ΗΠΑ. «Βαδίζουμε», προσέθεσε, «στη διεθνή σκηνή με άξονα το διεθνές δίκαιο. Και δεν παραγνωρίζουμε ότι στις φουρτουνιασμένες θάλασσες πρέπει να ταξιδεύεις με το πιο γερό σκαρί και να προφυλάσσεσαι όσο περισσότερο γίνεται».

Σε ερώτηση για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε δύο χαρακτηριστικά, εκ των οποίων το ένα είναι σύνηθες και το άλλο όχι. «Το συνηθισμένο έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Βρισκόμαστε στη δεύτερη τετραετία, είναι αναμενόμενο να υπάρχει μια κόπωση σε ένα τμήμα του εκλογικού σώματος, αλλά παρά την κόπωση και τα όποια λάθη η Νέα Δημοκρατία παραμένει ψηλότερα από το δεύτερο κόμμα με μεγάλη διαφορά. Το ασυνήθιστο είναι ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που επικαλούνται υπαρκτά ή ανύπαρκτα λάθη της κυβέρνησης, κάνουν κριτική και σφοδρές επιθέσεις, βλέπουν τα ποσοστά τους να πέφτουν. Και η αιτία γι’ αυτό είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τον ψηφοφόρο που κινείται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει πρωτοφανής αναξιοπιστία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι καλό για τη ΝΔ, διότι η ΝΔ αναδεικνύεται ως η μόνη σοβαρή πολιτική δύναμη, αλλά και κακό διότι μπορεί να οδηγήσει σε εφησυχασμό», σχολίασε.

Για το αγροτικό, με αφορμή τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι είναι ευκαιρία να καταγραφούν απόψεις, να κληθούν ειδικοί και να καταλήξουμε σε ένα σώμα προτάσεων που θα είναι χρήσιμες για την πορεία από εδώ και πέρα. «Το ίδιο», τόνισε, «θα έπρεπε να κάνουμε και για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο που ήταν μια ιδέα του ΠΑΣΟΚ. Όλοι θα πρέπει να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα είναι θετικό για τα παιδιά μας».

«Η προσπάθεια έχει δυσκολίες, αλλά δεν μπορεί να διαπιστώνουμε τα προβλήματα και να μένουμε αδρανείς. Στην πολιτική μου διαδρομή έχω ασχοληθεί με διάφορες μεταρρυθμίσεις. Δεν περνάω εύκολα, πολλοί λένε “μην το κάνεις, υπάρχει πολιτικό κόστος”. Δεν λέω ότι έχω υπάρξει αλάθητος, αλλά με την ακινησία και τις δημόσιες σχέσεις δεν πάμε πουθενά», τόνισε.

Σε σχέση τέλος με τον προγραμματισμό για το 2026 που παρουσιάστηκε αυτήν την εβδομάδα ο κ. Χατζηδάκης ξεχώρισε ως σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις τον νέο Κώδικα για την Αυτοδιοίκηση που ξεκαθαρίζει απολύτως τα πράγματα, όπως είπε, το νέο Λύκειο που θα προχωρήσει μετά από εθνικό διάλογο και το νομοσχέδιο για το «βαθύ κράτος» που θα καταθέσει ο ίδιος και αντιμετωπίζει «ιστορίες καθημερινής τρέλας» στο Δημόσιο, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Στο επίπεδο των παροχών και της διακήρυξης καλών προθέσεων δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την αντιπολίτευση. Έχουμε επιλέξει να κινηθούμε στη λογική “λέμε λίγα για να τα κάνουμε όλα” και στο τέλος της τετραετίας να πούμε “το είπαμε-το κάναμε”. Θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας για τη Συνταγματική αναθεώρηση, για την Ελλάδα του 2030, για το πώς πρέπει να κινηθεί η χώρα σε έναν ταραγμένο κόσμο και για μια καινούργια προοπτική δίνοντας μια ρεαλιστική ελπίδα», κατέληξε.