«Επειδή οι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε τις Κοινοβουλευτικές διαδικασίες και θα βλέπετε σήμερα τις εικόνες από τη χθεσινοβραδινή μεγάλη ένταση στη Βουλή: ας το εξηγήσω για να καταλάβατε πόσο γελοία Αντιπολίτευση έχουμε και γιατί τελικά η παρούσα κυβέρνηση παραμένει η μοναδική κυβερνητική επιλογή παρά τα όποια λάθη μας», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η αναφορά του έγινε με αφορμή την ένταση που σημειώθηκε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της πρότασης από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής σχετικά με τον πρωτογενή τομέα.

Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, άσκησε δριμεία κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξηγώντας αρχικά, ότι η κατάσταση έντασης που διαμορφώθηκε δεν αφορούσε κάποια πρόταση της αντιπολίτευσης αλλά διαδικαστικά ζητήματα.

«Επειδή η κυρία (σ.σ. Ζωή Κωνσταντοπούλου) είδε ότι ήταν λιγότεροι οι παρόντες εκείνη τη στιγμή βουλευτές της ΝΔ στην αίθουσα, ήθελε να τον υποχρεώσει να αδιαφορήσει για την Αρχή της Δεδηλωμένης και να μετρήσει μόνον επί των παρόντων, ώστε να σταματήσει η συζήτηση», εξήγησε στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης, επαινώντας παράλληλα τον προεδρεύοντα Βασίλη Βιλιάρδο που εφάρμοσε τον κανονισμό της Βουλής «αν και αντιπολιτευόμενος».

«Το θλιβερό είναι ότι και η υπόλοιπη αντιπολίτευση παρασύρθηκε σε αυτόν τον ανούσιο καυγά από την κυρία δείχνοντας την αδυναμία τους να καταλάβουν ότι σε αυτό το πεδίο της γελοιότητας θα τους κερδίζει πάντα. Κρίμα», κατέληξε ο ίδιος.

Επειδή οι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε τις Κοινοβουλευτικές διαδικασίες και θα βλέπετε σήμερα τις εικόνες από την χθεσινοβραδινή μεγάλη ένταση στην Βουλή· ας το εξηγήσω για να καταλάβατε πόσο γελοία Αντιπολίτευση έχουμε και γιατί τελικά η παρούσα Κυβέρνηση παραμένει η… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 22, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Επειδή οι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε τις Κοινοβουλευτικές διαδικασίες και θα βλέπετε σήμερα τις εικόνες από τη χθεσινοβραδινή μεγάλη ένταση στη Βουλή: ας το εξηγήσω για να καταλάβατε πόσο γελοία Αντιπολίτευση έχουμε και γιατί τελικά η παρούσα Κυβέρνηση παραμένει η μοναδική Κυβερνητική επιλογή παρά τα όποια λάθη μας.

Η Βουλή συζητά ένα σοβαρό θέμα σε σχέση με το πώς θα σχεδιάσουμε το νέο παραγωγικό μας μοντέλο στην Αγροτική μας παραγωγή. Εκεί πραγματικά υπάρχει τεράστιο πεδίο Αντιπολιτευτικής δράσης, προτάσεων, διαφωνιών κλπ έγινε ο τσακωμός για αυτά; Όχι!

Ως προς τη διαδικασία έθεσε ένα ζήτημα η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο προεδρεύων Βασίλης Βιλιάρδος από την “Ελληνική Λύση” σωστά μέτρησε την Αρχή της Δεδηλωμένης αθροίζοντας τις ψήφους βάσει των εισηγητών των κομμάτων. Άρα και μόνον η ψήφος του εισηγητού της Νέας Δημοκρατίας ήταν αρκετή για την έγκριση καθώς ουδείς αμφισβητεί την πλειοψηφία μας στη Βουλή. Όμως επειδή η κυρία είδε ότι ήταν λιγότεροι οι παρόντες εκείνη τη στιγμή βουλευτές της ΝΔ στην αίθουσα, ήθελε να τον υποχρεώσει να αδιαφορήσει για την Αρχή της Δεδηλωμένης και να μετρήσει μόνον επί των παρόντων, ώστε να σταματήσει η συζήτηση. Αυτός, αν και αντιπολιτευόμενος, αρνήθηκε καθώς είναι υποχρεωμένος να προεδρεύει βάσει του Κανονισμού και ο Κανονισμός έχει συγκεκριμένη διαδικασία για τις ονομαστικές ψηφοφορίες (μετά από έγγραφη πρόταση 15 βουλευτών) οι οποίες δεν πληρούνταν εκείνη τη στιγμή. Το θλιβερό είναι ότι και η υπόλοιπη αντιπολίτευση παρασύρθηκε σε αυτόν τον ανούσιο καυγά από την κυρία δείχνοντας την αδυναμία τους να καταλάβουν ότι σε αυτό το πεδίο της γελοιότητας θα τους κερδίζει πάντα. Κρίμα».