Έντονη αναστάτωση και ευρεία πολιτική καταδίκη προκάλεσαν στη Βουλή δηλώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή, Διονύση Βαλτογιάννη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, όταν επέλεξε να επικαλεστεί αποφάσεις που είχαν ληφθεί την περίοδο της Χούντας των συνταγματαρχών. Η τοποθέτηση αυτή, που εκλήφθηκε ως ευθεία αναφορά σε πρακτικές της επταετίας, προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από σχεδόν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Ο βουλευτής, ο οποίος στο παρελθόν είχε εκλεγεί με το κόμμα των Σπαρτιατών και πλέον κινείται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, υποστήριξε χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση, εάν θέλει να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των αγροτών, έχει μόνο δύο επιλογές: είτε να παραιτηθεί, είτε να προχωρήσει σε μια ριζική λύση, που κατά τον ίδιο εφαρμόστηκε τον Μάρτιο του 1968, κάνοντας λόγο για διαγραφή των αγροτικών χρεών. Η συγκεκριμένη χρονική αναφορά παρέπεμψε ευθέως στη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας, γεγονός που προκάλεσε άμεσες διαμαρτυρίες στο Κοινοβούλιο.

Μάλιστα, ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, παρενέβη προκειμένου να αποσαφηνίσει το ιστορικό πλαίσιο της αναφοράς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά προς την Ολομέλεια πως «αν αναρωτιέστε ποια περίοδο αφορά, σας λέω ότι η Ιστορία είναι δεδομένη. Αυτή την περίοδο αφορά. Είναι όμως δικό σας θέμα, αν θα ζητήσετε το λόγο για να αντιδράσετε». Πρόσθεσε δε ότι εναπόκειται στους βουλευτές εάν επιθυμούν να ζητήσουν τον λόγο για να αντιδράσουν επίσημα.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Οικονόμου, καταδίκασε με σκληρούς χαρακτηρισμούς τη δήλωση, τονίζοντας ότι είναι προσβλητικό για το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία ένας εκλεγμένος αντιπρόσωπος, ορκισμένος στο Σύνταγμα, να επικαλείται πολιτικές ενός αυταρχικού καθεστώτος. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η χώρα πλήρωσε βαρύ οικονομικό και θεσμικό τίμημα για εκείνη την περίοδο. «Είναι ντροπή από βουλευτή που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα να επικαλείται πράξεις της Χούντας οι οποίες, πέραν της αναποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής που κλήθηκε η χώρα να πληρώσει πολλαπλάσια, αλλά όταν καταστρατηγούνται βασικότερα ζητήματα τι να συζητήσουμε για οικονομική πολιτική. Ήταν απαράδεκτη στιγμή και να ληφθούν δέοντα μέτρα» όπως είπε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η αντιπολίτευση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, χαρακτήρισε κι αυτός από τη μεριά του ντροπιαστικό το γεγονός ότι ακούγονται στη Βουλή αναφορές που εξωραΐζουν ή επικαλούνται τη χούντα, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν έχουν καμία θέση στον δημοκρατικό διάλογο.

Αντίστοιχη καταδίκη εξέφρασαν και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων, με τον Δημήτρη Μάντζο από το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξανδρο Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερίας να παίρνουν σαφείς αποστάσεις και να καταδικάζουν δημόσια τη συγκεκριμένη αναφορά.