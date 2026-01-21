Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέβασε την Αθηνά Λινού από το βήμα.

Συγκεκριμένα, συζητούνταν η κυβερνητική πρόταση για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ο Κώστας Μπάρκας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσαν διαδικαστικά ζητήματα.

Τότε, η Αθηνά Λινού πήγε να ανέβει στο βήμα για να μιλήσει, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει πως πρέπει να κατέβει, αλλιώς θα «νομιμοποιούσε τη διαδικασία».

Η Αθηνά Λινού κατέβηκε, με την ένταση να συνεχίζεται με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Κώστα Μπάρκα και τον προεδρεύοντα Βασίλη Βιλιάρδο της Ελληνικής Λύσης.

Παρατίθεται ο διάλογος που ακολούθησε:

Κωνσταντοπούλου: Οι περισσότεροι βουλευτές που μένουν να μιλήσουν είναι της ΝΔ. Εσάς λογοκρίνει. Έχετε εκτεθεί και πρέπει να φύγετε. Παραιτηθείτε.

Βιλιάρδος: Παρακαλώ, διαφωνείτε με την πρόταση αλλά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Κων: Εσείς τι υπερασπίζεστε; Τον Μητσοτάκη;

Βιλ: Είμαι αντιπρόεδρος της Βουλής και τηρώ τον Κανονισμό. Δεν υπερασπίζομαι κανέναν.

Κων: Το κόμμα σας έχει αποχωρήσει από την αίθουσα. Αφήστε εμάς που μείναμε να κάνουμε αντιπολίτευση.

Μπάρκας: Δεν ντρέπεστε λίγο;

Βιλ: Μου λέτε αν ντρέπομαι;

Μπ: Ναι.

Βιλ: Ντροπή δική σας.

Κων: Ποια ψηφοφορία; Κάντε ψηφοφορία. Το δικό σας κόμμα αποχώρησε.

Μπ: Είναι ντροπή, είναι ντροπή, είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Ο ρόλος σας είναι του αντιπροέδρου Βουλής, όχι της ΝΔ. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.

Μετά τον έντονο διάλογο, οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν και η συζήτηση δεν μπορούσε να προχωρήσει, με τον κ. Βιλιάρδο να διακόπτει για λίγα λεπτά προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Στην επανέναρξη της συνεδρίασης, ανέβηκε στο προεδρείο ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος ενημέρωσε ότι ύστερα από επικοινωνία με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, αποφασίστηκε να εξαντληθεί όλος ο κατάλογος των ομιλητών ακόμα και αν χρειαστεί να ολοκληρωθεί η συζήτηση στις 2 και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα.

«Δεν υπήρξε καμία διάθεση λογοκρισίας ή να κοπούν ομιλητές. Πρόθεση διευκόλυνσης των βουλευτών εκφράστηκε από τον πρόεδρο. Θα πάμε όσο χρειαστεί και δεν θα υπάρξει κανένα θέμα», έκλεισε το θέμα ο κ. Κωνσταντινόπουλος.