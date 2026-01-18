Το δικό του μήνυμα με αφορμή τη σημερινή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα στέλνει με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας στη χώρα μας και παραμένουμε σταθερά στο πλευρό των οικογενειών τους» σημειώνει.

«Η ιδεολογική μάχη απέναντι σε κάθε μορφή βίας που υπονομεύει τη Δημοκρατία και την κοινωνική ειρήνη είναι συνεχής» προσθέτει ο Νίκος Δένδιας.