Επίθεση κατά του πρωθυπουργού με αφορμή τη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι ο “κόφτης” για τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών, που δίνουν έναν δίκαιο, μαζικό και πολυήμερο αγώνα επιβίωσης, είναι το ίδιο το πλαίσιο της ΕΕ, της ΚΑΠ και της καπιταλιστικής αγοράς που θυσιάζει τις ανάγκες τους για χάρη των εμποροβιομηχάνων, των μεγαλέμπορων και των εξαγωγέων. Την ίδια ώρα υπάρχει πακτωλός χρημάτων για το κεφάλαιο, αλλά και για τους εξοπλισμούς προκειμένου η ελληνική άρχουσα τάξη να πρωταγωνιστεί στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και στη ληστεία σε βάρος των λαών» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού.