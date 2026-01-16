Στο πρώτο «Briefing για τους πολίτες» για το 2026 και 11ο συνολικά κατά σειρά, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε σε σειρά ερωτήσεων για τα αγροτικά μπλόκα και την «επόμενη ημέρα», τις διαγραφές φοιτητών, τους εντατικοποιημένους ελέγχους αλκοτέστ στο πλαίσιο των μέτρων οδικής ασφάλειας, καθώς και τη συνταγματική αναθεώρηση.

Αναφέρθηκε, ακόμη, σε διεθνή ζητήματα, ειδικότερα στη στάση της Ελλάδας στα «δίπολα» Ουκρανία – Ρωσία και Ισραήλ – Παλαιστίνη.

Επιπρόσθετα, απάντησε σε ερωτήσεις για τον ΕΦΚΑ και το ενδεχόμενο έκπτωσης σε ετήσια καταβολή, καθώς και για τα μέτρα στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Αγροτικά μπλόκα και «υπομονή της κοινωνίας»

Αναφερόμενος στο ζήτημα των αγροτικών μπλόκων σημείωσε: «Να πούμε, καταρχάς, ότι όσα και να λέτε είναι λίγα. Ειδικά εσείς που δεν ανήκετε στον πρωτογενή τομέα ή πολλοί άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, που δεν επέλεξαν τη λύση των μπλόκων, έχουν κάθε δίκιο να φωνάζουν. Γιατί ασχέτως εάν η Κυβέρνηση επιλέγει το δρόμο του διαλόγου, το να κλείνει κάποιος ένα δρόμο, ένα Πανεπιστήμιο, να παρεμβαίνει σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο, ούτε κανονικό είναι ούτε νόμιμο είναι. Και στο τέλος της ημέρας τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της ιστορίας είναι οι δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών που ταλαιπωρήθηκαν, ειδικά τις ημέρες των γιορτών».

Στο ίδιο πλαίσιο πρόσθεσε: «Κυβέρνηση είστε, εφαρμόστε το νόμο. Δεν υπάρχει, δυστυχώς, κανένα Κράτος πουθενά στον κόσμο, που να έχει πάει να ρυμουλκήσει 4.000 – 5.000 τρακτέρ. Αυτό που χρειάζεται, όμως, να αντιληφθούν και όσοι είναι στα μπλόκα και ελπίζω να μη μείνουν για πολλές ημέρες, είναι ότι η υπομονή όχι μόνο της Κυβέρνησης και της πολιτείας, κυρίως της κοινωνίας έχει εξαντληθεί».

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε επίσης πως οι αγρότες έχουν «το φθηνότερο ρεύμα» στην Ευρώπη, σημειώνοντας: «Μάλιστα με τις τελευταίες ανακοινώσεις εξασφαλίζεται η επέκταση για 2 ακόμα έτη, για το 90% των αγροτών, του φθηνότερου ρεύματος, μέσω του προγράμματος “ΓΑΙΑ”, 8,5 λεπτά η κιλοβατώρα».

Μέτρα που επικαλείται η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος παρέθεσε σειρά μέτρων που, όπως είπε, έχουν ληφθεί προς όφελος των αγροτών: «Εμείς ήμασταν η Κυβέρνηση που πριν από περίπου έναν χρόνο νομοθετήσαμε τη μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο και τώρα ανακοινώθηκε η επιστροφή αυτή να γίνεται στην αντλία. Όπως είχαμε δεσμευτεί, πληρώθηκαν οι αγροτικές επιδοτήσεις. Πράγματι υπήρξε μια καθυστέρηση φέτος, αλλά μέχρι το τέλος του 2025 δόθηκαν 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Επιπλέον, είμαστε αυτοί που έχουμε μειώσει το ΦΠΑ για τα λιπάσματα, για τις ζωοτροφές, για τα αγροτικά μηχανήματα, ενώ με μια δυναμική εκπροσώπηση στην Ευρώπη έχουμε περάσει πολλές από τις προτάσεις των αγροτών στην ΚΑΠ».

Κλείνοντας το σκέλος αυτό, είπε πως «υπάρχουν κι άλλα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν», υποστηρίζοντας ότι μέσα από «υγιή διάλογο» μπορούν να αντιμετωπιστούν τα υπόλοιπα ζητήματα.

Διαγραφές φοιτητών και «κανόνες» στα πανεπιστήμια

Σε ερώτηση για τις διαγραφές φοιτητών, επεσήμανε: «Και αργήσαμε πολύ ως Κράτος. Θα μου πείτε δεν ενοχλούν οι αιώνιοι φοιτητές. Τότε γιατί κανένα σοβαρό Κράτος δεν έχει Πανεπιστήμια χωρίς όρια, όπως είχαμε εμείς;»

Επικαλέστηκε παραδείγματα από την Ευρώπη, λέγοντας: «Η Γερμανία, η Ολλανδία και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, εκτός από ανώτατο όριο, που μπορεί να δώσεις σε ένα μάθημα, μέχρι 2 – 3 φορές, έχουν και ανώτατο όριο σπουδών».

Ακόμη, ανέφερε ότι το 2026 ξεκίνησε χωρίς «ενεργή κατάληψη» και πρόσθεσε: «Όποιος πάει να κάνει κατάληψη μετά την εκκένωση παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης».

Στο ίδιο πλαίσιο έκανε αναφορά στη χρηματοδότηση των δημόσιων Πανεπιστημίων και στις συνεργασίες με ξένα ιδρύματα: «Η αλήθεια είναι, ότι ήρθαν το Harvard και το Yale και συμπράττουν με τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια, όπως και πολλά άλλα μεγάλα πανεπιστήμια όλου του κόσμου».

Αλκοτέστ, ΚΟΚ και «μία ζωή να σωθεί»

Για την αύξηση των αλκοτέστ, υπογράμμισε: «Έστω και μία ζωή να σωθεί από τους παραπάνω ελέγχους της Τροχαίας και τις πρωτοβουλίες, όχι μόνο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τότε είναι μια μεγάλη νίκη για όλους μας».

Σημείωσε ότι «ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας άλλαξε» και πως οι έλεγχοι «πολλαπλασιάστηκαν», αναφέροντας: «Μόνο μέσα στις γιορτές έγιναν 190.000 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 40.000 παραβάσεις».

Πρόσθεσε επίσης: «Έχουμε εδώ και αρκετές εβδομάδες 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τα Σάββατα».

Τέλος, επικαλέστηκε «επίσημα στοιχεία της Τροχαίας», σύμφωνα με τα οποία: «το 2025 ήταν η χρονιά που καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση, σε σχέση με την προηγούμενη, των θανατηφόρων τροχαίων. Μείωση 21,5%».

Συνταγματική αναθεώρηση και ο χρονικός ορίζοντας

Σε ερώτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση απάντησε: «Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα ξεκινήσει η διαδικασία».

Τόνισε πως απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες και υπογράμμισε: «Η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μία τετριμμένη διαδικασία και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία ακόμη διαδικασία κομματικής αντιπαράθεσης».

Ως παραδείγματα έθεσε το άρθρο 86 και το άρθρο 16, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, ούτως ώστε να μην μπορούν να ιδρυθούν μόνο παραρτήματα ξένων ΑΕΙ στη χώρα, αλλά και από την αρχή μη κρατικά ΑΕΙ».

Ουκρανία – Ρωσία και Ισραήλ – Παλαιστίνη: Η απάντηση για τα «δύο μέτρα»

Σε ερώτηση που ετέθη «Γιατί είστε με την Ουκρανία, αλλά δεν είστε με την Παλαιστίνη» ξεκαθάρισε: «Καταρχάς, εμείς δεν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και δεν ζυγίζουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής».

Για την Ουκρανία είπε: «Η Ουκρανία δέχθηκε μια πρωτοφανή επίθεση από τη Ρωσία… Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε με τον αμυνόμενο, με την Ουκρανία».

Για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ανέφερε: «Στην περίπτωση της Παλαιστίνης, αυτός ο οποίος δέχθηκε επίθεση από την Χαμάς, όχι από τον παλαιστινιακό λαό, ήταν το Ισραήλ».

Πρόσθεσε ότι η στάση της Ελλάδας ήταν «ισορροπημένη», λέγοντας πως διαχώρισε «την τρομοκρατική Χαμάς» από «τον παλαιστινιακό λαό», ενώ αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας και σε ψήφισμα στον ΟΗΕ υπέρ της «κατάπαυσης του πυρός».

ΕΦΚΑ και ετήσια καταβολή

Τέλος, σε απορία πολίτη για τον ΕΦΚΑ, αν θα υπάρχει κάποια έκπτωση σε περίπτωση ετήσιας καταβολής, σημείωσε: «Ο ΕΦΚΑ έρχεται μηνιαίως, άρα η καταβολή της δόσης είναι με το μήνα».

Πρόσθεσε: «Υπάρχουν και περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπου εδώ κάποιος μπορεί να τις ρυθμίσεις σε 12 ή σε 24 δόσεις».

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Φόροι, κλίμακες και «επόμενες καλές ειδήσεις»

Σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους φόρους των ελεύθερων επαγγελματιών, ανέφερε πως «για όσους έχουν ατομικές επιχειρήσεις από τον Ιανουάριο του 2026 εφαρμόζεται η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, σε συνέχεια άλλων μειώσεων φόρων. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα δει κατά δύο μονάδες μειωμένο τον φόρο του και, μάλιστα, αν έχει παιδιά, άλλες δύο μονάδες επιπλέον. Δηλαδή, ήταν 29%. Είχε πάει 22% από εμάς τα προηγούμενα χρόνια και τώρα πηγαίνει 20%, 18% αν έχεις ένα παιδί, 16% αν έχεις δύο παιδιά, 9% αν έχεις τρία παιδιά και 0% αν είσαι πολύτεκνος. Από εκεί και πέρα, μειώνονται και όλες οι υπόλοιπες φορολογικές κλίμακες κατά δύο μονάδες, πάνω δηλαδή από τις 20.000 ευρώ.

Τι άλλο έχει αλλάξει; Έχει καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος, που ήταν περίπου 650 ευρώ τον χρόνο. Η προκαταβολή φόρου έχει πάει από το 100% στο 50% για τα φυσικά πρόσωπα και στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και έχουν μειωθεί, μεσοσταθμικά, κατά 6 μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές. Ακούω πολλά επιπλέον αιτήματα, και δικαιολογημένα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δεν είναι ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή έχουν άλλες εταιρικές μορφές. Να θυμίσω ότι εδώ έχουμε μειώσει τον εταιρικό φόρο από 28% στο 22%. Τα μερίσματα, τον φόρο μερισμάτων, στο 5%, έναν από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, και την προκαταβολή φόρου, όπως είπα και πριν, από το 100% στο 80% για τα νομικά πρόσωπα. Δεν κρύβω τα λόγια μου. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη σε συνέχεια όσων έχουμε κάνει, στο επόμενο σημείο που θα βρεθούν τα λεφτά, στις επόμενες ανακοινώσεις, δεν αναφέρομαι άμεσα. Τώρα έχουμε εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια. Οι επόμενοι που θα ακούσουν καλές ειδήσεις να είναι επιχειρηματίες, και ειδικά οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Πολλώ δε μάλλον αυτοί που ταλαιπωρούνται πολύ από την άδικη, αλλά μειωμένη επί των δικών μας ημερών, προκαταβολή φόρου».