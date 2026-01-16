Την αντιφατικότητα των ελληνοτουρκικών σχέσεων καταδεικνύουν τρία γεγονότα, ένα από το παρελθόν, ένα από το παρόν και ένα από το μέλλον που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, παρά τα σχετικά «ήρεμα νερά» και το πνεύμα διαλόγου, πάντα θα υπάρχει καχυποψία.

Η ένταξη στο Πολεμικό μας Ναυτικό της υπερσύγχρονης φρεγάτας κλάσης FDI Belharra «Κίμων» που ναυπηγήθηκε στο ναυπηγείο της Λοριάν στη Γαλλία, δεν πέρασε απαρατήρητη από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σε ρεπορτάζ του με τίτλο: «Η στρατιωτική κλιμάκωση συνεχίζεται», το CNN TÜRK σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα προχώρησε σε ένα νέο βήμα στην προσπάθεια εξοπλισμού που άρχισε μετά την κρίση του Oruç Reis στο Αιγαίο, το 2020».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, «η Ελλάδα έκανε επίδειξη δύναμης με τη νέα φρεγάτα. Αμέσως μετά την κρίση του Oruç Reis στο Αιγαίο το 2020, προχώρησε στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος εξοπλισμού, ύψους 14,5 δισ. ευρώ». Η Hurriyet παρουσίασε την παραλαβή της φρεγάτας «Κίμων» ως μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, η Αθήνα επενδύει συστηματικά σε σύγχρονα οπλικά συστήματα, επιδιώκοντας να ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα στη θάλασσα.

Η Άγκυρα λοιπόν «διαβάζει» ως επιθετική κίνηση της Ελλάδας την ενδυνάμωση του Πολεμικού Ναυτικού και ενώ είναι σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για τη διεξαγωγή του ανώτατου συμβουλίου συνεργασίας των δύο χωρών που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα και τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν. Παρά το γεγονός ότι έχει συμφωνηθεί να γίνει περί τις 15 Φεβρουαρίου, η ακριβής ημερομηνία δεν ανακοινώνεται καθώς μέχρι τότε πολλά μπορεί να γίνουν στις διμερείς σχέσεις που να αναγκάσουν την εκ νέου αναβολή της συνάντησης, όπως έγινε πολλές φορές μέσα στο 2025.

Εκτός αυτού είναι μάλλον επικοινωνιακά άκομψο να ανακοινωθεί η ημερομηνία, παραμονές της επετείου των Ιμίων που είναι μια μαύρη σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο χειρισμός της κρίσης των Ιμίων από την ελληνική πλευρά υπήρξε σε μικρό ή μεγάλο βαθμό ερασιτεχνικός και από τουρκικής πλευράς τυχοδιωκτικός. Η πτώση του ελικοπτέρου σε συνδυασμό με την απομάκρυνση της ελληνικής σημαίας από τα Ίμια είναι μνήμες νωπές ακόμη στην ελληνική κοινή γνώμη. Θυμίζουμε άλλωστε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Ιανουαρίου 1996 οριστικοποιήθηκε η συμφωνία όπου οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν ότι στα δύο νησιά και στην περιοχή που γειτνιάζει άμεσα με αυτές, δεν θα υπήρχαν πλοία, σημαίες και στρατιώτες. Κατόπιν παρέμβασης της ελληνικής πλευράς η κατάσταση αυτή περιγράφηκε ως επιστροφή στην προτέρα κατάσταση -status quo ante- στο καθεστώς δηλαδή που επικρατούσε μέχρι την προηγούμενη των επεισοδίων εβδομάδα. Η Ελλάδα υπό την πίεση του Χόλμπρουκ δεσμευόταν ότι στο άμεσο μέλλον δεν θα προχωρούσε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. και ενώ το ελληνικό ελικόπτερο έπεφτε στη θάλασσα με τρεις νεκρούς Έλληνες αξιωματικούς.

Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν όσο καλοδεχούμενη και αν είναι -αφού η επικοινωνία είναι σημαντική- πάντα το παρελθόν θα είναι ζωντανό. Και ίσως δύσκολα θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες πολύ περισσότερο που η προσοχή των Αμερικανών είναι στραμμένη τώρα σε άλλα μέτωπα όπως στην Ουκρανία και το Ιράν.