Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον διοικητή της Fed Στιβ Μιράν.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία και έγραψε στην ανάρτηση:

«Ήταν πραγματική τιμή να συναντήσω τον @PrimeMinisterGR και τον διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ @SteveMiran στην Αθήνα και να συζητήσουμε για την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο Miran προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, εμπλουτίζοντας τον διάλογο ΗΠΑ – Ελλάδας σχετικά με την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες».