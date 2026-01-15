Ο υπουργός Ασύλου, Μετανάστευσης και Εξωτερικών της Ολλανδίας, Ντέιβιντ φαν Γουίλ, επισκέφθηκε τον φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στην περιοχή Φερών του Έβρου. Ο Ολλανδός υπουργός συνοδευόταν από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Λάμπρο Τσιάρα.

Ο υπουργός ενημερώθηκε για τον ρόλο και την πορεία κατασκευής του φράχτη, ενώ συναντήθηκε και με Ολλανδούς αστυνομικούς, μέλη της Frontex (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριακής και Ακτοφυλακής) που δραστηριοποιείται στον Έβρο.

Στη συνέχεια, μετέβη στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Φυλακίου, στον βόρειο Έβρο, όπου τον υποδέχθηκαν και τον ξενάγησαν ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Σπυρίδων Σταθούλης, και ο Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Γιάννης Φραγκούλης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο αεροδρόμιο “Δημόκριτος” της Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε το Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕΚΟΔΙΣΜΕ), όπου τον υποδέχθηκαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Λάμπρος Τσιάρας, και ο Αστυνομικός Διευθυντής Αλεξανδρούπολης, Χρήστος Αξής, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για το Κέντρο και του πρόσφεραν αναμνηστικά δώρα.