Τα θερμά συλλυπητήρια του για τον θάνατο του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Αθανασίου Χειμάρα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Αθανασίου Χειμάρα, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με εντιμότητα, ήθος και αίσθημα ευθύνης τον κοινοβουλευτισμό και την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Φθιώτιδα που τον τίμησε με την εμπιστοσύνη της σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1993, 1996 και 2000), ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης.

«Είναι αυταπόδεικτο πως η πολιτική διαδρομή του Αθανασίου Χειμάρα χαρακτηρίστηκε από εργατικότητα, μετριοπάθεια καθώς και ειλικρινή προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον. Αυτοδημιούργητος, κατέκτησε την πολιτική και κοινωνική του καταξίωση σταθερά και βήμα προς βήμα, αρχικά ως νομάρχης Σάμου, έπειτα ως βουλευτής Φθιώτιδας, Τομεάρχης Μεταφορών & Επικοινωνιών και Γραμματέας συνδικαλισμού της Ν.Δ. και τέλος ως νομάρχης Φθιώτιδας», επεσήμανε ο πρόεδρος της Βουλής και κατέληξε:

«Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όσους συνεργάστηκαν και συμπορεύτηκαν μαζί του».