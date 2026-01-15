Στα θέματα της στέγης, της κοινωνικής πολιτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ «Συνδέσεις».

Όπως τόνισε, σήμερα ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα του Προγράμματος Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, ώστε οι ωφελούμενοι να λάβουν το voucher ύψους έως 800 ευρώ τον μήνα, που επιτρέπει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών –όπως ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού– ακόμη και στο σπίτι, με στόχο την ουσιαστική στήριξη του παιδιού και της οικογένειας. Σήμερα ολοκληρώνεται και η τελευταία καταβολή της επιστροφής ενοικίου από την ΑΑΔΕ, σε πολίτες που διόρθωσαν παραλείψεις ή λάθη στις αρχικές δηλώσεις του μισθώματός τους.

Αναφερόμενη στο στεγαστικό και στο δημογραφικό, η υπουργός υπογράμμισε ότι δεν λύνονται με ένα μόνο πρόγραμμα, αλλά απαιτούν ένα συνεκτικό πλέγμα πολιτικών, με έμφαση στις ομάδες που πιέζονται περισσότερο, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι νέοι.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, το οποίο διευρύνεται σε έξι νέες Περιφερειακές Ενότητες: Καστοριά, Σέρρες, Φλώρινα, Κιλκίς, Πέλλα και Δράμα.

Όπως εξήγησε, μετά από εκτενή διαβούλευση με περισσότερα από 40 στελέχη –βουλευτές και τοπικούς φορείς των έξι Περιφερειακών Ενοτήτων– το πρόγραμμα θα ανοίξει τον Μάρτιο, διευρυμένο πλέον και πιο ελκυστικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της περιφέρειας.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε πολίτες που διαθέτουν κατοικία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία να αξιοποιήσουν την ενίσχυση των 10.000 ευρώ, σε συνδυασμό με προγράμματα της ΔΥΠΑ, του ΕΣΠΑ και εργαλεία όπως το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», προκειμένου να εγκατασταθούν μόνιμα και να ζήσουν στην περιφέρεια.

Παρουσιάζοντας τα νέα στεγαστικά εργαλεία που σχεδιάζει η κυβέρνηση, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο νέο, ενισχυμένο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο χαρακτήρισε κομβική παρέμβαση για την αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, φτάνοντας συνολικά έως τις 46.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Το κράτος επιδοτεί έως το 90% του κόστους ανακαίνισης, σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς που προέβλεπε επιδότηση 60% έως 13.000 ευρώ. Μέσω του προγράμματος αυτού, 20.000 πολίτες θα λάβουν μια σημαντική επιδότηση ώστε να ανοίξουν κλειστά σπίτια.

Παράλληλα, παρουσίασε τις παρεμβάσεις για την κοινωνική στέγαση, με δύο σημαντικά προγράμματα: την αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο και την Κοινωνική Αντιπαροχή. Σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, προχωρά η δημιουργία 1.500 διαμερισμάτων σε ανενεργά στρατόπεδα, εκ των οποίων 700 στην Αττική, με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός διετίας.

Οι κατοικίες θα δοθούν με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, με προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους νέους.

Τέλος, η υπουργός υπογράμμισε ότι η στεγαστική πολιτική αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, άρρηκτα συνδεδεμένη με το δημογραφικό, και βασίζεται σε συνδυασμό μέτρων που ενισχύουν τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά κατοικιών, με στόχο πιο προσιτή στέγη και περισσότερες επιλογές για όλους.