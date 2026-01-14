Παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη, εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Η κα Γκίλφοϊλ έφτασε λίγο πριν τις 17:30 στον χώρο, ενώ ακολούθησε η άφιξη του κεντρικού προσώπου της βραδιάς, του Στίβεν Μάιραν, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Τους υψηλούς προσκεκλημένους υποδέχθηκε στην είσοδο ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος.

Το «παρών» στη σημαντική αυτή βραδιά έδωσαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Ο φακός κατέγραψε την άφιξη του προέδρου του Eurogroup και υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς και του υπουργού Περιβάλλοντος, Σταύρου Παπασταύρου.