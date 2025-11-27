Σε μια κίνηση που εντείνει το ενδιαφέρον γύρω από το πολιτικό του μέλλον, ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε στο Instagram ένα ακόμη βίντεο, με το οποίο ενημερώνει το κοινό για την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο θέατρο Παλλάς την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αποτελώντας την κορύφωση μιας περιόδου έντονης δημόσιας συζήτησης γύρω από το περιεχόμενο και τις αποκαλύψεις που περιλαμβάνονται στη νέα έκδοση.

Στο βίντεο ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει να ξεκινήσει με αποσπάσματα από τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, όπου γίνεται αναφορά στο βιβλίο και στο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν πλάνα με δημόσια πρόσωπα να σχολιάζουν την «Ιθάκη». Πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις δηλώσεις που είχε κάνει στο Συνέδριο Greece Talks. Αμέσως μετά έρχονται οι τοποθετήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Στέφανου Κασσελάκη, του Γιάνη Βαρουφάκη και του Παύλου Μαρινάκη, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό αντιδράσεων από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα να απευθύνεται στο κοινό, λέγοντας: «Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:00 στο Παλλάς. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένω όλους. Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια». Η ανάρτηση λειτουργεί ως κάλεσμα προς τους πολίτες να παραστούν στην παρουσίαση, αλλά και ως συνέχεια της επικοινωνιακής στρατηγικής που συνοδεύει την κυκλοφορία του βιβλίου.