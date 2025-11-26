Ένταση επικράτησε στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Κωνσταντίνου Δαρδανού αναφέρθηκε η οικονομική συμφωνία που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός με τον εκδοτικό οίκο Gutenberg σχετικά με τα έσοδα του βιβλίου.

Ειδικότερα, όταν οι δημοσιογράφοι της εκπομπής ρώτησαν τον επικεφαλής των εκδόσεων εάν τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό, εκείνος φανερά εκνευρισμένος απάντησε:

«Όλα αυτά είναι κουτσομπολιά, ενώ μιλάμε για ένα πολιτικό βιβλίο, είναι κρίμα να ρίχνουμε το επίπεδο. Θα του κάνεις σκληρή κριτική, ή θα συμφωνήσεις ή θα διαφωνήσεις. Όλα είναι ψευδή, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα» και συνέχισε:

«Ρίχνετε πολύ το επίπεδο της εκπομπής σας γιατί δεν έχετε διασταυρώσει μία πληροφορία με τον ίδιο και θελέτε να στρέψετε αλλού την κουβέντα και όχι στο ίδιο βιβλίο».

«Ο Τσίπρας δεν το περίμενε, εγώ το περίμενα»

Σημειώνεται ότι μέσα σε λίγες ώρες η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, έκανε περισσότερες από 33.000 πωλήσεις, αποτελώντας ήδη το εκδοτικό φαινόμενο της χρονιάς.

Όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Δαρδανός οι ανατυπώσεις της «Ιθάκης» είναι συνεχείς, ενώ υπάρχει ζήτηση για το βιβλίο σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. «Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το περίμενε τόσο πολύ, εγώ το περίμενα», σχολίασε ο κ. Δαρδανός.

Όσον αφορά το λάθος που σημειώθηκε σε ένα χωρίο του βιβλίου, όπου γίνεται αναφορά στη «Ρίγα της Εσθονίας», ο κ. Δαρδανός εξήγησε: «Όποιος γνωρίζει τα του βιβλίου, είναι κανόνας αυτό. Σε ένα τόσο μεγάλο βιβλίο το να έχεις 1-2 λάθη συμβαίνει συχνά».