Στην κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026 στη Βουλή προχώρησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ήταν η πρώτη φορά που η κατάθεση αυτή έγινε όχι μόνο με στικάκι USB αλλά και σε μορφή QR code. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, από την επόμενη χρονιά η κατάθεση θα γίνεται αποκλειστικά σε άυλη μορφή, μέσω QR code, με το USB να καταργείται εντελώς.

Ο υπουργός στην σύντομη παρέμβασή του στην Ολομέλεια ανέφερε πως «θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό». Απευθυνόμενος στην εθνική αντιπροσωπεία σημείωσε πως, «θα διαπιστώσετε, πιστεύω, όλοι, ότι είναι ένας Προϋπολογισμός ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός».

Είπε χαρακτηριστικά: «Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχω την ιδιαίτερη τιμή να καταθέσω στο Σώμα τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026 και την Εισηγητική του Έκθεση.

Καταθέτω, επίσης, έκθεση επί των φορολογικών δαπανών, εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Φορολογίας, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την Ετήσια Έκθεση Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν.4270/2014, όπως αυτό ισχύει.

Κύριε πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να οριστούν ημερομηνίες για τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια του Σώματος. Η κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 συνοδεύεται και από ειδική έκδοση του Προϋπολογισμού Επιδόσεων οικονομικού έτους 2026. Τέλος, ενημερώνω το Σώμα ότι επιπλέον κατατίθεται ο Απολογισμός και ο Γενικός Ισολογισμός του Κράτους οικονομικού έτους 2024, συνοδευόμενοι από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Να προσθέσω δύο σημεία: Το πρώτο αφορά το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού. Θα διαπιστώσετε, πιστεύω, όλοι, ότι είναι ένας Προϋπολογισμός ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός. Και δεύτερον μία τεχνική λεπτομέρεια: πέρα από το καθιερωμένο USB stick, ο Προϋπολογισμός υποβάλλεται πλέον και σε πλήρως άυλη μορφή με QR code στο Cloud και από του χρόνου το USB stick καταργείται. Σας ευχαριστώ».

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η έναρξη συζήτησης του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια θα γίνει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ενώ η ψήφισή του θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου.