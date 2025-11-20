Την κίνηση της Πολωνίας να «σηκώσει» πολεμικά αεροσκάφη στον αέρα κατά τη διάρκεια μιας μαζικής και φονικής ρωσικής επίθεσης εναντίον στόχων σε ολόκληρη την Ουκρανία, σχολίασε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος.

Θυμίζεται ότι παρόμοια στάση κράτησε και η Ρουμανία, όπως είχαν ανακοίνωσει στρατιωτικοί αξιωματούχοι σε Βαρσοβία και Βουκουρέστι.

Ο Άγγελος Συρίγος μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, είπε: «Για την Πολωνία, πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό που έγινε που σηκώθηκαν αεροσκάφη και όλα αυτά τα πράγματα, μου φάνηκε ακόμη πιο περίεργο… Χωρίς να σημαίνει ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ακραίες κινήσεις πριν επιτεθεί παρανόμως στην Ουκρανία, δεν θεωρώ ότι η Ρωσία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να κάνει, η Ουκρανία το έχει αποδείξει. Δεν μπορεί να αντέξει τον πόλεμο της Ουκρανίας».

«Θα προχωρήσει να αγγίξει ΝΑΤΟϊκό κράτος; Μου φαίνεται απίθανο», τόνισε ο ίδιος.

Με αφορμή την προ ημερών δήλωση του Γερμανού υπουργού Άμυνας ότι στην Ευρώπη «μπορεί να ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», ο Άγγελος Συρίγος επισήμανε ότι τα ακούει αυτά με μεγάλη επιφύλαξη.

«Δηλαδή, εδώ και καιρό, όταν ακούω για drones που πετάνε πάνω από τον εναέριο χώρο δυτικοευρωπαϊκών κρατών, όταν παλιότερα άκουσα ετοιμαστείτε, πάρτε το κιτ με τα πράγματα που θα χρειαστείτε για επιβίωση τριών ημερών, λες και ένας πόλεμος θα κρατήσει τρεις ημέρες».

«Όλα αυτά είναι προετοιμασία ψυχολογική πιστεύω, για να πειστούν αρκετοί ευρωπαϊκοί λαοί να μπουν στη διαδικασία να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για την άμυνά τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.