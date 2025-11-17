Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, έδωσε συνέντευξη στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, προειδοποιώντας για την αυξανόμενη στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία και τονίζοντας την ανάγκη η Ευρώπη να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για το μέλλον.

«Η ερώτηση παραμένει σε μεγάλο βαθμό υποθετική», δήλωσε ο Πιστόριους, εξηγώντας ότι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν μόνο να εκτιμήσουν πότε η Ρωσία θα έχει ανασυντάξει τις ένοπλες δυνάμεις της σε βαθμό που να μπορεί να επιτεθεί σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.

«Πάντοτε λέγαμε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί από το 2029 και μετά. Τώρα όμως κάποιοι θεωρούν ότι είναι εφικτό ήδη από το 2028, ενώ ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ήδη ζήσαμε το τελευταίο μας ειρηνικό καλοκαίρι».

«Το ΝΑΤΟ μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά πρέπει να εξοπλιστούμε καλύτερα»

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να δοθεί η εντύπωση ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. «Μπορεί. Διαθέτει σημαντική αποτρεπτική ικανότητα, συμβατική αλλά φυσικά και πυρηνική. Διαθέτουμε ένοπλες δυνάμεις έτοιμες για μάχη, αλλά ναι, χρειάζεται να τις εξοπλίσουμε ακόμα καλύτερα».

Στη συνέχεια, ο Πιστόριους αναφέρθηκε στις αλλαγές στο πεδίο μάχης: «Στην Ουκρανία, τα drones κυριαρχούν και η Ρωσία χτίζει αυτή τη στιγμή τεράστια αποθέματα. Το τοπίο των απειλών έχει αλλάξει δραματικά».

Κλείνοντας, τόνισε την ανάγκη προνοητικότητας: «Τώρα είναι σαφές ότι υπάρχει ένας σημαντικός αντίπαλος στη Μόσχα που δρα με απόλυτη αδίστακτη λογική και ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες. Πρέπει να είμαστε ακόμη καλύτερα προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Πρέπει να μπορούμε να προβλέψουμε έναν πιθανό μελλοντικό πόλεμο και να δημιουργούμε προληπτικά ευέλικτες, ανθεκτικές δομές».