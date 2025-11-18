Το τελευταίο αντίο λένε φίλοι και συγγενείς στον Δημήτρη Σταμάτη, πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών την Κυριακή.

Στεφάνια έστειλαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοπελούζος και άλλοι.

Μεταξύ άλλων, στην κηδεία παρευρίσκονται ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, με τη σύζυγό του, Γεωργία, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, και ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας.

Ο Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του Νικήτας Κακλαμάνης Κώστας Σκρέκας

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Σταμάτης

Υπήρξε για δεκαετίες ενεργό μέλος της πολιτικής σκηνής, καταγράφοντας σημαντικές θέσεις ευθύνης και συμβάλλοντας σε κρίσιμες περιόδους της χώρας. Η απώλειά του προκάλεσε θλίψη στον πολιτικό κόσμο.

Ο Δημήτριος Σταμάτης είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, πόλη στην οποία επέλεξε να ζήσει μόνιμα, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του. Η ακαδημαϊκή του πορεία ξεκίνησε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το επάγγελμα του δικηγόρου, το οποίο ασκούσε ενεργά και με συνέπεια παράλληλα με την πολιτική του δραστηριότητα.

Η είσοδός του στη Βουλή πραγματοποιήθηκε το 1985, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, θέση που διατήρησε έως το 1993. Σημαντικός σταθμός στην πορεία του υπήρξε και η συμμετοχή του στη δημόσια διοίκηση, καθώς υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενώ κατά την περίοδο 2005-2009 είχε αναλάβει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Καθοριστική στιγμή στην καριέρα του ήταν στις 21 Ιουνίου 2012, όταν ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας στην τρικομματική κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, έχοντας την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία και τον συντονισμό των κυβερνητικών εταίρων σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τη χώρα. Η πολιτική του παρουσία συνεχίστηκε και το 2015, όταν στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου εξελέγη βουλευτής στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.