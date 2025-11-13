Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να έρθει την Κυριακή στην Αθήνα και να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει με τον πρωθυπουργό τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας και ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα.

Μάλιστα, το πρόγραμμα του παραμένει υπό διαρκή προσαρμογή για λόγους ασφαλείας, ωστόσο η άφιξή του εκτιμάται ότι θα γίνει νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής.

Επίσης, αναμένεται να μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.